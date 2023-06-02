高雄旱季易缺水 學者籲中央均衡調度水資源

今年高雄面對百年大旱，雖有數波雨勢但仍未化解缺水危機，針對高雄缺水問題，高雄市議會今天舉行「高雄市面對缺水之整體規劃改善策略」公聽會，會中專家學者建議由中央成立水情戰情室，邀集各縣市定期召開會議，均衡調度水資源。

高雄市議員陳美雅、王耀裕主持這場公聽會，邀請立委吳怡玎、經濟部水利署、自來水公司、高雄市府相關局處、及多位專家學者，齊聚討論高雄面對缺水的改善策略，陳美雅說，市府在大力招商同時，要避免影響到農業與民生用水。

陳美雅表示，高雄每年都規律性的在冬季及隔年春季容易發生缺水，需透過越域引水、開發深水井、伏流水等方式補充水源，其監管機制要特別留意，開發更多水資源，以及如何公私協力做好日常節水管理；王耀裕說，高雄市府砸180億蓋再生水廠，但最慢要到2028年才能到位，且水量可能僅能供應台積電、日月光等廠商使用，市府在對外招商發展經濟同時，應做好工業、農業及民生用水的調配。

屏東大學教育行政所副教授李銘義提出，水利署應建立跨區域協調機制，與周邊縣市政府商討高屏溪、南化水庫等水資源利用及安排，並將水情資訊公布於公開網站讓民眾了解；高雄大學政治法律系教授廖義銘說，議會與市府可以規劃相關自治條例，提供願意投入多元水資源技術開發的業者補助，讓新的技術能被開發利用，降低缺水的窘境。