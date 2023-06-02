高市消防局爆發性騷擾 市府回應：若涉不法會嚴懲

高雄市消防局今天爆發性騷擾案，一名女公務員的老公出面控訴妻子遭遇職場不當對待，午休時間被政風室主任襲胸及用下體碰觸，事發2個月市府沒有積極作為。高市府表示，人事處4月11日接獲性騷申訴，近日可完成調查，做法均合乎規定，雖然被申訴人已申請退休，不影響調查，若涉不法也會嚴懲。

高雄市議員陳麗娜今天會同受害者家屬召開記者會指出，今年3月31日中午12點多，消防局政風室的一名女公務員與主管兩人在辦公室午休，當時被害人坐在自己座位休息，主管突然關門、關電燈，接著上前從後方撫摸女下屬的胸部，被害人受驚嚇站起來，對方竟還用下體碰觸她，當天政風與人事就知道此事，也承諾調離原單位；當事人11日正式提書面申訴，5月8日才召開調查會，還讓加害人的好友加入調查小組，當事人5月30日向警局報案，尋求司法介入。

市府人事處指出，該案發生在工作場域，當事人4月11日提出性騷申訴，消防局依性別工作平等法和相關標準作業程序，4月12日通報人事處，會同政風處啟動調查並採取確保申訴人之有效措施。

市府強調，人事處接獲申訴後7日內啟動調查，消防局也在第一時間展開調查，並依性別工作平等法13條規定採取補救措施，依據當事人要求安排獨立的午休空間，另依當事人意願調整工作地點，沒有拖延2個月未處理。

人事處表示，消防局性平調查小組有7名成員，女性4人、男性3人，包括律師等專業人士，申訴人提出某小組成員應該迴避，專案小組今天同意更換，調查結果預計6月5日出爐，雖然被申訴人已申請退休，但不會影響調查，如有不法仍依規定懲處。

針對議員陳麗娜說消防局5月8日才召開調查會一事，消防局澄清，4月11日受理之後就啟動調查，5月8日在程序上是約談申訴人，並非當天才啟動。

市府副秘書長、性平辦公室執行長陳盈秀表示，市府性平辦公室已經啟動調查，以釐清本案處理過程有無疏失，也會要求各局處落實性平案件處理，實現職場性平。