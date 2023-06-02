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澎湖七美蔣介石銅像將拆 尋找原創者盼物歸原主

中央社／ 澎湖縣2日電

澎湖美國中近期將拆除校園內裝置的前總統蔣介石銅像，七美正在尋找40多年前雕塑這座銅像的老師陳英文，盼物歸原主保存。

澎湖七美鄉長呂啟俊表示，七美國中將整理校園，校門入口處的蔣介石銅像也將一併拆除，得知這座銅像是40多年前，分發到七美任教的老師陳英文所雕塑的，現正發出尋人令，期望能找到他，以便物歸原創作者。

七美國中服務多年的人員不捨指出，這座銅像是陳英文當年派任教時，在校園內雕塑的第一件公共藝術作品，在調離澎湖時，曾向校方表示，未來要拆除，希望校方能與他聯繫，保留這座原創作品作紀念。

澎湖七美國中在民國62年設立，目前全校教職員生有近50人，是澎湖離島學校中最大的一所學校，校長江淑芳今天也帶著畢業生前往本島畢業旅行。

據了解，陳英文是澎湖馬公人，現年應超過70歲，早年畢業於中國文化學院（現今的文化大學）美術系，曾任國中美術科教師，民國67年應聘至屏東師專，12年前從屏東教育大學視覺藝術系教授退休。

澎湖 美國 英文

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