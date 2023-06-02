大武山下新豐親水公園沒廁所設施不全 屏東縣府允支持

屏東縣高樹鄉新豐親水公園，因鄰近大津風景區，北面十八羅漢山與荖濃溪，東臨大武山，公園親水設施是爸媽帶小朋友戲水的熱門去處，但由於周邊無廁所與沖洗空間，僅搭配大型活動才開放，縣議員何春美今將縣政總質詢移到現場會勘，盼縣府協助，打造高樹觀光亮點，縣長周春米允諾支持。

縣議員何春美說，高樹鄉新豐村在八八風災時，新豐村河堤遭大雨沖毀，新豐村部分撤村，河堤重新設置規畫後，如今設置新豐親水公園，這個公園是也共同見證當地歷史。

新豐親水公園在大武山下，公園的親水設施是爸媽帶著小朋友戲水好去處，但未對外正式開放，僅搭配公所舉辦大型活動時才會開放，鄉長梁正翰說，目前僅開放三次，最近一次是今年清明連假時，吸引大批人潮湧入，也接到民眾反映廁所、沖水處設施未完善聲音，極力向縣府爭取周邊設施。

梁正翰說，新豐親水公園占地25公頃，已開發1.8公頃，設置戲水區等，是親子活動熱點，未開發面積23公頃，希望能完善公共設施，設置共融公園、停車場等，已經委由顧問公司研擬興辦事業計畫書。