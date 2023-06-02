快訊

發現有異樣…何孟樺爆民進黨性騷第3案 哽咽發聲：當初是我鼓勵同仁上報

女子到ATM領4萬「少1步驟」5000元消失！銀行冷回4字拒絕賠償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大武山下新豐親水公園沒廁所設施不全 屏東縣府允支持

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影

屏東縣高樹鄉新豐親水公園，因鄰近大津風景區，北面十八羅漢山與荖濃溪，東臨大武山，公園親水設施是爸媽帶小朋友戲水的熱門去處，但由於周邊無廁所與沖洗空間，僅搭配大型活動才開放，縣議員何春美今將縣政總質詢移到現場會勘，盼縣府協助，打造高樹觀光亮點，縣長周春米允諾支持。

縣議員何春美說，高樹鄉新豐村在八八風災時，新豐村河堤遭大雨沖毀，新豐村部分撤村，河堤重新設置規畫後，如今設置新豐親水公園，這個公園是也共同見證當地歷史。

新豐親水公園在大武山下，公園的親水設施是爸媽帶著小朋友戲水好去處，但未對外正式開放，僅搭配公所舉辦大型活動時才會開放，鄉長梁正翰說，目前僅開放三次，最近一次是今年清明連假時，吸引大批人潮湧入，也接到民眾反映廁所、沖水處設施未完善聲音，極力向縣府爭取周邊設施。

梁正翰說，新豐親水公園占地25公頃，已開發1.8公頃，設置戲水區等，是親子活動熱點，未開發面積23公頃，希望能完善公共設施，設置共融公園、停車場等，已經委由顧問公司研擬興辦事業計畫書。

「屏東最北，高樹最美」，縣長周春米說，高樹鄉在屏東最北，也是水資源保護區，農產品多元，蜜棗、芋頭、芭樂、鳳梨等，縣府從文化、農業、觀光建設協助，加上高樹本身量能，讓觀光景點朝更精緻友善的設計。

屏東縣議員何春美（左二）議會總質詢移到高樹鄉公所，爭取高樹鄉相關建設，縣長周春米（右二）率領局處團隊出席。記者劉星君／攝影
屏東縣議員何春美（左二）議會總質詢移到高樹鄉公所，爭取高樹鄉相關建設，縣長周春米（右二）率領局處團隊出席。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美（右四）將縣政總質詢移到現場會勘，縣長周春米（左四）率局處團隊到場。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美（右四）將縣政總質詢移到現場會勘，縣長周春米（左四）率局處團隊到場。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新豐親水公園，親水設施吸引親子戲水，但周邊設備不完善，尚未開放，僅配合公所舉辦大型活動才會開放，議員何春美向縣府爭取周邊公共設施經費。記者劉星君／攝影

屏東縣 議員

延伸閱讀

屏東愛文芒果評鑑冠軍糖度破紀錄15.8度 獲獎者曝奪冠秘訣

選舉訴訟蘇清泉敗訴 周春米：勿汙衊選務人員

蘇清泉提告屏東縣長選舉不公 法院認定選委會、周春米無違法

蘇清泉敗訴 屏東縣長周春米：回到生活日常、向前看

相關新聞

高市消防政風室主任被控性騷女職員 消防局證實他已申請退休

高雄市議員陳麗娜今天記者會，爆料高雄市消防局政風室主任對消防局女職員涉性騷擾，女職員的丈夫出面控訴遭性騷擾。高雄市消防局...

高雄市府也爆性騷案！消防局女職員遭長官襲胸及碰觸下體

高雄市府今天也爆發性騷擾事件，一名在消防局政風室上班的女公務員家屬出面控訴說，2個月前在辦公室遭直屬長官從背後襲胸、下體...

大武山下新豐親水公園沒廁所設施不全 屏東縣府允支持

屏東縣高樹鄉新豐親水公園，因鄰近大津風景區，北面十八羅漢山與荖濃溪，東臨大武山，公園親水設施是爸媽帶小朋友戲水的熱門去處...

吳寶春親授作菜秘訣 高雄前金據點長輩直呼「太幸福」

「能近距離看見寶春師傅，真的太幸福了！」高雄市前金關懷據點長輩今天採收都市農園的青菜，長輩們細心呵護的萵苣順利長大，更在...

串連來義、泰武部落 大武山下林學校招生園遊會周末來了

暑假要到了，林務局屏東林區管理處搶先在暑假前6月10、11日周六、日推出「林學校招生園遊會」，特別開設「山、水、園、林」...

高雄健身館涉倒閉百餘人受害 消保官提醒先做這事自保

高雄鳳山區五福路唐吉軻德運動會館上月底結束營業，會員想辦退款，業者人去樓空，受害會員超過140人，損失破百萬，已組自救會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦