吳寶春親授作菜秘訣 高雄前金據點長輩直呼「太幸福」

「能近距離看見寶春師傅，真的太幸福了！」高雄市前金關懷據點長輩今天採收都市農園的青菜，長輩們細心呵護的萵苣順利長大，更在金牌麵包師傅吳寶春指導下製作美味的義式三明治，現場洋溢歡樂氛圍。吳寶春說，栽種作物帶來療育感及成就感，值得大力推廣。

高雄65歲以上市民人口突破50萬大關，社區關懷據點數量達514處。高雄市區的前金區有兩處據點，其中一處據點與智食良果合作「農來福計畫」，使用智慧感控系統栽種蔬菜，可以監控土壤的溫度、濕度及光照強度等栽種條件，手機就可以管理。

一個多月前在據點前空地栽種的萵苣逐日成長，今天迎來採收日，據點承辦單位弘道老人基金會邀請智食良果執行長吳昱鋒及麵包師傅吳寶春等人到場，22名社區長輩先採收蔬菜，隨後在吳寶春指導下製作沙拉及三明治。

「萵苣先用冰水泡過口感才會脆，水份記得要瀝乾」吳寶春下場示範，一一說明製作步驟。據點長輩聚精會神聆聽，也有人拿出手機紀錄步驟，眾人稱讚專家製作的菜色感覺好看又好吃。