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澎湖縣長初選失利 陳慧玲任南服中心副執行長

聯合報／ 記者王昭月／澎湖報導

行政院南部聯合服務中心昨再增補一位副執行長陳慧玲，陳是澎湖前縣議員，去年爭取代表民進黨參選澎湖縣長未果，初選後沉潛一段時日，出任政院南服中心副執行長，她說，善用中央資源為澎湖離島多做貢獻。

陳慧玲昨天走馬上任，即由南部聯合服務中心2名副執行長陳文亮與許乃文陪同逐層認識合署辦公大樓各單位環境。

陳慧玲是澎湖縣馬公市人，高雄媳婦，畢業於中山大學公共事務管理研究所碩士。曾任第18屆、第19屆澎湖縣議員、澎湖縣婦女權益促進委員會委員、澎湖縣馬公市代表會第9屆市民代表、民進黨推薦第7屆不分區立委候選人、民進黨澎湖縣黨部主委，歷練完整。

去年她爭取民進黨澎湖縣長提名未能如願，如今換跑道出任南服中心副執行長，她說領域截然不同，會深入了解中央有何資源可挹注澎湖，滿足離島建設需求。

行政院南部聯合服務中心管轄範圍包括高雄、屏東縣及澎湖縣，原設有2位副執行長陳文亮及許乃文，6月1日起再增加一位副執行長陳慧玲，3名副執行長滿額，但執行長一職仍未有著落。

澎湖縣 馬公 民進黨

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