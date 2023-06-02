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32歲青農種芒果 首次參賽奪冠

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

每年5、6月是愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑比賽，今年共40組參賽，昨天揭曉，獲得冠軍是朋泉生產合作社32歲農民方冠文，他高中畢業後就在朋友農場打工種芒果，近年自己在獅子鄉、枋山鄉租地種芒果1.2公頃，首次參賽拿下冠軍很驚喜，他說，獲獎關鍵是，使用牛奶有機肥，堅持一個花穗留一個果實，才能種出品質好的芒果。

今年冠軍芒果甜度創新高測得15.8度，評審表示，今年雨水少，相對甜度高，但有些芒果太小顆，不足600克參賽資格，有遺珠之憾。

方冠文拿下冠軍，他說，芒果種植在枋山鄉、獅子鄉，自然熟成，有海風、落山風吹拂，加上充足日照，風味十足。朋泉生產合作社理事主席盧旺昇說，最近有颱風，風勢影響後續芒果結果，芒果面對氣候嚴峻挑戰。

縣長周春米化身芒果推廣大使，她日前赴日推展屏東芒果，開賣後不到一小時銷售一空。

周春米說，評鑑宣導農民從產地提升果品品質，建立分級包裝，增加競爭力，提高農民收益。想訂購的民眾可到上網搜尋縣府防疫屏安箱平台訂購。

愛文芒果經產官學評鑑，果品須3章1Q其中一種才能參賽。果品依外觀、 重量、口感、糖度與包裝設計，選出前三名與五名優勝，冠軍是方冠文，亞軍王奕竣，季軍黃秀娟，優勝5名分別為楊鄭秋金、戴新雄、鄭梓妤、卓錦年與盧俊吉，績優輔導單位為朋泉生產合作社、枋寮地區農會。

芒果 農民 生產合作社

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