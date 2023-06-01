高市健身房爆惡性倒閉 市府：協助處理團體訴訟

高市議員黃捷今天表示，接獲逾140名受害者投訴，高市某健身房負責人涉嫌惡性倒閉，粗估受害金額逾新台幣100萬元；高市消保官表示，將全力協助處理此案團體訴訟。

黃捷今天在臉書（Facebook）發文表示，接獲超過140名受害者投訴，高雄某健身房負責人涉嫌惡性倒閉，不但申請退費電話未接、訊息不讀不回，還積欠員工及教練薪資，連房租也好幾個月沒繳，粗估受害金額超過100萬元，館內已到處都是被法院查封的封條。

黃捷今天召集高雄市政府消保官、運發局及受害者們開會，要求勞工局協助員工及教練安排勞資調解，拿回應得薪資，並向經發局了解業者相關的審查及登記，避免更多受害者被誆騙。

健身房董姓負責人今天接受媒體訪問表示，健身房教練都已離職，員工也大半都離職了，坦言對會員的退費有拖延到，但強調還是會補退。

高市府行政暨國際處今天晚間發布新聞稿表示，健身房負責人曾承諾部分消費者於6月6日前退款，如屆時未退款，將洽請優良消費者保護團體提起團體訴訟，協同運發局爭取團體訴訟相關經費，全力協助處理此案團體訴訟事宜。

高市消保官也提醒，使用刷卡方式付款的民眾，可儘速向刷卡銀行申請爭議款項處理，要求發卡機構暫停支付款項，保障自身權益。

高市消保官表示，接獲消費者申訴後，立即請主管機關運發局協助處理，並多次以信函通知及致電業者，要求到場說明，但無法聯繫上健身房負責人。

因應將來消費者可能請消費者保護團體提起團體訴訟，行政暨國際處已發文經發局函詢健身房負責人登記資料，以便將來提起團體訴訟時在訴狀明確記載被告個人資料。