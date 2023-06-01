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鳳山一健身會館爆惡性倒閉 健身教練領嘸薪、逾140人會員受害
高雄鳳山區五福路唐吉軻德運動會館上月底結束營業，有會員想要辦退款，但業者人去樓空，受害會員在網路組自救會，控惡性倒閉，高市議員黃捷也介入處理，目前疑權益受損的會員已超過140人。
這家運動會館位於鳳山五甲地區，上百名會員想退款求助無門，健身教練也領不到薪水。有會員在網上表示，這種情形已經不是第一次發生，疑是「惡性倒閉」。
健身房會員分別是「五甲好好逛」、「鳳山大小事」等臉書社群抱怨，並號召成立自救會，但目前鳳山會館已無人上班，電話亦連繫不上負賣責人。據指出，業者在高雄經營三家店，都發生類似情事。
市議員黃捷今天邀會員，市府消保人員及運發局人員召開會議後在臉書po文表示，已接獲超過140位受害者控訴，鳳山這家健身房負責人涉嫌惡性倒閉，不但申請退費電話未接、訊息不讀不回，還積欠員工及教練薪資，甚至連房租也好幾個月沒繳納，粗估受害金額超過100萬，館內現在已有高雄地方法院張貼封條。「我絕對會為大家爭取消費權益、討回退費」！
黃捷辦公室蔡姓主任說，有會員反映，先前向業者要求退費，但半年多都沒討到，直至議員上周五揭露此事，業者才陸續辦理退費，但仍有很多會員未能拿回退款。至6月7日止，業者如果沒能善意處理，將尋求消保官協助打團體訴訟。並向經濟發展局了解該業者相關的審查及登記，避免此慣犯再誆騙更多受害者。
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