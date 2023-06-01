號召民間企業捐新書 屏東市圖書館增2千本館藏

書中自有黃金屋，屏東市長周佳琪上任後走訪屏東市復興圖書館，發現有些書皮看不到字，為推廣閱讀力，充實館藏資源，市公所號召多家在地團體、企業、廟宇響應捐贈新書，鼓勵民眾分享家中好書，1個多月來募集近2千本，豐富館藏。

屏東市復興圖書館館藏有10萬4684冊，市長周佳琪說，不管是新書、二手書也好，透過書籍流通，增加閱讀養分，這次募新書捐好書，感謝各界企業、民間團體、都城隍廟等贊助，募集新書會重新編碼上架，這些新書今送抵圖書館。

屏東市復興圖書館，館內閱讀空間友善，定期推廣閱讀和幼兒導讀，空間規畫還有獨立的嬰幼兒閱讀環境。

周佳琪說，募新書捐好書為期1個多月，感謝屏東都城隍廟、信功實業、屏東科技大學校友會、泓源建設、聯協建設、全祐建設、叁拾肆號倉庫精品館Vespa屏東旗艦店、大中書局的踴躍響應，捐贈兒童、青年及成人適合閱讀的書籍，豐富館藏書量，感謝屏東市農會贊助白米，提供個人捐書兌換好禮。