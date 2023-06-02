高市都會區12戶無自來水 立委爭取延管8月有水用

高市三民區孝順街505巷共12戶因土地狀況複雜等因素，長期難以申裝自來水，成為都會區少數無自來水地區，只能仰賴地下水或購水；立委李昆澤爭取水利署補助啟動延管工程，預計8月有水可用。

三民區灣興里供水普及率為91.89%，其中孝順街505巷鄰近寶珠溝圳，位於老舊社區土地狀況複雜等因素，長期難以申裝自來水，多數居民仰賴地下水，或必須至外地購水使用極為不便，也成為都會區中少數無自來水的地區。

居民10多年來不斷向自來水公司申請接管，但自來水鋪管工程造價高，居民無力均攤相關費用，李昆澤邀自來水公司、財政部國有財產署等相關單位勘查，並為孝順街505巷共12戶居民爭取經濟部水利署補助新台幣130萬元啟動延管工程。

李昆澤今天發布新聞稿表示，三民區孝順街505巷供水延管工程總經費130萬元，已獲經濟部水利署核定納入今年度無自來水地區供水改善計畫辦理經費支應。

自來水公司將會陸續進行配水管線及用戶設備外線施工作業，作業順利的話最快今年8月完工，希望能儘速改善孝順街505巷的居民飲用水。