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屏東愛文芒果評鑑冠軍糖度破紀錄15.8度 獲獎者曝奪冠秘訣
每年5、6月是愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑比賽，今年共40組參賽，今天揭曉，拿下冠軍是朋泉生產合作社32歲農民方冠文，他高中畢業後就在朋友農場打工種芒果，近年自己在獅子鄉、枋山鄉租地種芒果1.2公頃，首次參賽拿下冠軍很驚喜，他說，獲獎關鍵是使用牛奶有機肥，堅持一叢花朵留一個果實。
今年冠軍芒果甜度也創新高測得15.8度，評審表示，今年雨水少，相對甜度高，但有些芒果太小顆，不足600克參賽資格，有些遺珠之憾。方冠文拿下冠軍，他說，他用牛奶有機肥栽培，對土壤環境較好，一叢花朵留一個果實，這樣會較大顆，重量至少600克重，他的芒果種植在枋山鄉、獅子鄉，自然熟成，有天然海風、落山風吹拂，加上充足日照，風味十足。
朋泉生產合作社理事主席、枋山盧家芒果盧旺昇說，最近有颱風，風勢影響接續芒果結果情況，芒果面對氣候嚴峻挑戰，風勢大會容易把結果吹落。
縣長周春米也變芒果通，她日前赴日行銷屏東芒果，她說，今年搶先將第一批的屏東愛文芒果空運送至日本後，鎖定百貨超市辦理首場推廣拓銷，開賣後不到半小時銷售一空。農業處指出，台灣芒果銷日，日本市場一顆350公克賣548日幣。屏東愛文芒果種植面積今年4200公頃，位居全台第2大產區。
愛文芒果評鑑，經產官學評鑑，果品須3章1Q其中一種才能取得參賽資格。果品依評鑑標準外觀、重量、口感、糖度與包裝設計，綜合評比冠軍1名、亞軍1名、季軍1名、優勝5名。
112年屏東縣優質愛文芒果評鑑，冠軍是朋泉生產合作社方冠文，亞軍枋寮地區農會王奕竣，季軍枋山地區農會黃秀娟，優勝有5名，分別為枋山地區農會楊鄭秋金、戴新雄，枋寮地區農會鄭梓妤、卓錦年，朋泉生產合作社盧俊吉，績優輔導單位則為朋泉生產合作社、枋寮地區農會。
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