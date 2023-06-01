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駁二共創2號基地7月啟用 陳其邁探班首波進駐設計師

中央社／ 高雄1日電

「第一銀行高雄倉庫」改造蛻變為「駁二共創2號基地」，預計7月啟用，供設計業者進駐；高雄市長陳其邁今天至基地，探班首波進駐設計師聶永真與建築師伍偉廷。

陳其邁表示，第一銀行高雄倉庫是見證港區金融與物流歷史的雙層倉庫，在2021年正式納入駁二版圖，成為駁二的第26座倉庫，今年7月即將整建完工，化身「駁二共創2號基地」。

高雄市政府文化局發布新聞稿指出，文化局保留此倉庫原本結構，裝修融合現代美學與設計，未來更將凝聚設計能量，在即將完工的最後階段，也有進駐設計師同步在裝修工作室。

陳其邁今天至基地視察工程進度，也歡迎台北拓展到高雄的設計師聶永真及團隊，並鼓勵一直留在故鄉高雄打拚的建築師伍偉廷，歡迎設計人才加入高雄駁二共創基地，一起創造美好未來。

聶永真向陳其邁介紹永真急制工作室藍圖，也介紹工作團隊，包含高雄在地的空間設計質定制作，與施工統籌治雄設計。聶永真的工作空間規劃了屋中屋，讓工作夥伴可以在開放、半開放、密閉等不同型態的空間中創作。

聶永真表示，去年的台灣設計展，為了策展與工作夥伴在高雄待了很長一段時間，當他們搭乘輕軌從駁二大義區緩緩爬坡而上，越過高雄流行音樂中心與愛河，看見整個壯闊港灣時，既驚艷又感動，於是決定在高雄設立工作室。

陳其邁在場與聶永真在不同空間中隔著鏤空的牆面對話，討論駁二倉庫、高雄港區、鹽埕舊街市的各種改造與保存，希望城市可以在歷史脈絡中開拓與發展。

文化局表示，伍偉廷在10年前曾是在駁二服務的替代役，退伍後在業界有亮眼表現，原本進駐在共創1號基地，因為公司擴編進駐共創2號基地。

「我喜歡這種跟著高雄一起前進的感覺」，伍偉廷表示，服替代役時期雖然很累很辛苦，卻在駁二看見夢想與力量，駁二有種神奇魔力，彷彿什麼都有可能發生；退役後的10年內，歷練過民間單位與政府部門的建築師伍偉廷，選擇回到駁二開設事務所。

文化局長王文翠也介紹駁二共創2號基地設於街邊的專業攝影棚，挑高4.6公尺的素面攝影棚，無接縫牆面設計，兼具白牆與綠棚，未來可為文創產業提供專業的拍攝環境。

王文翠表示，文化局於2017年推出駁二共創基地，提供給微型文創工作業者申請入駐，這2年來多呈現滿租狀態，且無法滿足較大空間需求，共創2號基地將千坪挑高5米雙層倉庫，打造成兼具較有規模的常駐空間與個人工作者的共用空間。

駁二 陳其邁 文創產業

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