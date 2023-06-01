墾丁國家公園邊陲港口小漁村 遊程入選觀光亮點票選

有別於「走馬看花」的大眾化遊程，墾丁國家公園管理處推動「小而美」且精緻的社區生態旅遊，近年成為頗夯的輕旅行遊程，其中滿州鄉「港口茶採茶文化及護蟹體驗」遊程，喜獲入選交通部觀光局觀光亮點獎「文化類─活動暨體驗組」票選活動，墾管處也扮演助攻角色，鼓勵民眾用票選行動支持港口社區，更盼此新旅遊模式能在台灣遍地開花。

墾丁國家公園是南台灣旅遊度假勝地，過量的人為遊憩壓力卻造成環境莫大壓力；屏科大森林系教授陳美惠15年前導入社區生態旅遊，在生計與保育間找到平衡點，當時隨隊的研究生林志遠11年前開設里山生態公司，帶團隊繼續深耕地方、整合公私部門資源和開發特色商品，生態旅遊社區已從7個擴展至目前的11個，遊客數在疫情前曾創下5萬人紀錄。

位於墾丁國家公園邊陲地的滿州鄉港口村，是偏遠的小漁村，港口社區也是墾管處輔導的11個生態旅遊社區之一，推出的「港口茶採茶文化及護蟹體驗」遊程，最近入選觀光亮點獎「文化類─活動暨體驗組」票選活動，遊程一大亮點是融入在地的港口茶，它是全台最南端、海拔最低、最靠海的茶種，因位處低緯度熱帶氣候，年均溫高且日曬充足，加上臨海條件，葉片覆蓋帶有鹽份的海霧，氣味、口感特別且耐泡，享有「恆春三寶」之一美譽。