2歲以下、12歲以下占一半 屏東家扶招募寄養家庭

屏東縣府社會處觀察，近年來新增安置寄養童數中，屬高需求2歲以下嬰幼兒與12歲以上青少年占整體孩童數5成。近年來雙薪家庭願意加入寄養家庭，但在寄養童媒配安置限制大，大都因雙薪家庭照顧孩子時間受限。屏東家扶中心今天開記者會，邀請更多全職媽媽或全職爸爸加入，多元家庭也很歡迎。

屏東家扶統計，民國109年至111年共15戶新增寄養家庭，近八成、11戶為雙薪家庭，但近三年新增安置的寄養童數中，屬高需求的2歲以下嬰幼兒及12歲以上的青少年就超過整體孩童數的50%，還不包含已在安置中的嬰幼兒及青少年。

社會處社工科長戴如玎說，照顧嬰兒通常無法安眠一晚達好幾個月，青少年有不同行為及內在問題，挑戰雙薪家庭的照顧量能，有些寄養童需早療或心理諮商都要寄養父母其中一人陪伴。近幾年雙薪家庭願意加入寄養家庭，但在寄養童媒配安置限制大，大都因雙薪家庭在照顧孩子時間上的限制。

社會處表示，屏東縣寄養家庭今年111戶，家扶中心57戶、世界展望會有54戶，全縣安置兒少人數，今年平均每月有138人。

家扶中心寄養爸爸59歲曾肇亮與太太60歲李玉蘭擔任寄養服務3年，照顧兩名寄養童。兩人笑說，擔任寄養家庭以來被稱呼為寄養爸媽很不好意思，還是較習慣讓人稱阿公及阿嬤。他們說，投入寄養服務動機很簡單，單純因退休想找個伴之外，也希望能為社會盡分心力，貢獻所能。

他們接手的第一個孩子是被疏忽照顧女嬰，他們說，除重新學習照顧嬰兒技巧，要面對充滿不安全感女嬰帶來的情緒哭鬧，但看著孩子漸漸長大，孩子的笑聲和童言童語是最大的快樂。之後接手照顧挑戰性大15歲寄養少女，他們說，寄養家庭不只要給予安心歸屬感，發展過程如何建立價值觀、自我認同等都是需要引導。

曾肇亮及李玉蘭夫婦說，他們座右銘「人老心不老」，他們這般年齡都可以勝任，也希望號召更多年輕、身心狀況穩定寄養家庭加入。