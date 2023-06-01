高雄甲仙、六龜新增4處崩塌潛勢區 汛期前社區推演

農委會今年公告高雄市六龜區新增1條潛勢溪流，另在甲仙及六龜新增4處大規模崩塌潛勢區，全高市共有115條土石流潛勢溪流及4處大規模崩塌潛勢區。水利局指出，因應汛期到來，已陸續在山區行政區舉辦19場社區推演及6場實兵演練，以達成紅色警戒發布後2小時內完成撤離作業。

2009年莫拉克風災傷亡慘重，農委會水土保持局設置儀器在山區監測土石流危險區域，依據監測結果公告土石流紅色或黃色警戒區，颱風豪雨季節，依據級別撤離潛勢區居民。

水利局指出，高市115條土石流潛勢溪流分布在13區42里，農委會1月19日公布高市新增1條土石流潛勢溪流，這條溪流位在六龜中興里扇平山莊旁，另外新增4處大規模崩塌潛勢區，分布在甲仙區大田里、西安里，六亀區新發里、中興里。

2021年盧碧颱風來襲，桃源區明霸克露橋遭洪水沖毀，所幸平時自主防災整備確實，復興、拉芙蘭、梅山三個部落500餘人受困，所幸無人傷亡。

水利局說，為強化防災能力，近日籌辦19場社區兵棋推演及6場實兵演練，各里長、防災專員及社區自主防災編組幹部須熟悉及強化颱風豪雨來襲時的應變能力，也提醒民眾要配合疏散至安全避難處所。