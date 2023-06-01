屏東市、潮州鎮公所串聯台鐵列車 推慢遊鐵道觀光

屏東市公所、潮州鎮公所與台鐵，慶祝鐵路節推廣低碳旅遊，舉辦「2023屏潮連線．風光無限台鐵專列觀光活動」，推出自由行活動套票，即日起到6月9日加入屏東市公所官方LINE帳號並至市公所粉絲團按讚，可至市公所1樓服務台領取自由行活動套票、屏安健康皂及屏潮連線紀念版口罩，數量有限，送完為止。

屏東市長周佳琪說，屏東市及潮州鎮人口數合計超過屏東縣三分之一，大眾運輸運載量是全縣居冠，為達節能省碳的環保目標，推廣搭乘大眾運輸，透過台鐵列車串聯，將觀光熱點由屏東市延伸到潮州鎮，盼帶動「慢遊觀光」，乘車觀覽沿途風光，到站後騎UBIKE兜風，鐵道、鐵馬雙鐵輕旅行，除健康、節能，更省去找停車位困擾，悠閒的步調探訪景點。

市公所指出，獲得「福兔囍來潮．雙園區尋寶」活動套票的民眾，6月10日憑券可至「潮州鐵道園區」、「潮州日式建築文化園區」免費遊園，在兩園區三處景點完成蒐集戳章，即可兌換活動限量伴手禮一套（2023屏潮連線紀念版悠遊卡、專列造型瓶裝水），數量有限，換完為止，歡迎有興趣的「鐵粉」們，同遊鐵道園區。