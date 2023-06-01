聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏北小黃公車 最快月底上路
屏東縣政府2018年起推動小黃公車，目前有19條路線，去年服務破4萬人次，縣議員陳明達昨在議會質詢說，小黃公車很便民，屏北地區竟然沒有。交通旅遊處長黃國維說，縣府持續盤點路線與需求，屏北4鄉預計新闢6條路線，最快6月底上路。
陳明達說，縣府推動小黃公車提升偏鄉行的正義，但他接獲民眾反映，屏北地區鹽埔、里港、高樹與九如鄉都沒小黃公車。
黃國維回應，今年初盤整布建小黃公車系統，盼深入偏遠巷弄與社政結合，已完成路線規畫，預計最快6月底上路，以朝向人性化公車系統為目標。黃也說，小黃公車是公車的一種，彈性機制大，有一部分開放預約，將服務投放在長照據點、關懷據點、廟宇、村里辦公室及重要交通結點，甚至到府接送。交旅處表示，小黃公車今年可望成長到34條路線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言