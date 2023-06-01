聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏北小黃公車 最快月底上路

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣政府2018年起推動小黃公車，目前有19條路線，去年服務破4萬人次，縣議員陳明達昨在議會質詢說，小黃公車很便民，屏北地區竟然沒有。交通旅遊處長黃國維說，縣府持續盤點路線與需求，屏北4鄉預計新闢6條路線，最快6月底上路。

陳明達說，縣府推動小黃公車提升偏鄉行的正義，但他接獲民眾反映，屏北地區鹽埔、里港、高樹與九如鄉都沒小黃公車。

黃國維回應，今年初盤整布建小黃公車系統，盼深入偏遠巷弄與社政結合，已完成路線規畫，預計最快6月底上路，以朝向人性化公車系統為目標。黃也說，小黃公車是公車的一種，彈性機制大，有一部分開放預約，將服務投放在長照據點、關懷據點、廟宇、村里辦公室及重要交通結點，甚至到府接送。交旅處表示，小黃公車今年可望成長到34條路線。

公車 屏東縣政府 長照

延伸閱讀

屏東縣小黃公車 縣府：屏北地區最快6月底上路

飛龍瀑布溯溪4死1失蹤 屏縣府邀集各單位研議預防措施

民進黨屏東立委初選結果出爐 鍾佳濱獲5成支持度出線

綠屏東立委初選鍾佳濱對陳明達 周春米都站台盼良性競爭

相關新聞

屏東縣端午龍舟賽 報名額滿

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，因疫情停辦3年，疫情降級後，東港鎮公所定6月22日在東港溪東港大橋至進德大橋間河道復辦...

高市追加20億教育預算 無原民項目

高雄市教育部門追加20億預算投入教育發展基金，卻無原民教育相關項目，近日一再發生原住民遭歧視案引發3位原民議員怒火。國小...

屏北小黃公車 最快月底上路

屏東縣政府2018年起推動小黃公車，目前有19條路線，去年服務破4萬人次，縣議員陳明達昨在議會質詢說，小黃公車很便民，屏...

鹽埕運動中心啟用 搭動滋券抽獎

高雄鹽埕運動中心昨天啟用，是全市第7座， 也是全國首座結合室內鐵人三項及獨木舟、SUP等水域活動的運動中心。

鳳山溪遭業者排放廢水 高市府命清理河川並開罰

高市議員李雅靜今天下午發現鳳山溪水質糟糕、飄散惡臭，疑遭偷排廢水污染水源。高市環保局派員巡查後發現是鳥松區一家食品製造業...

高雄市區下午降暴雨下水道飄異味 人孔蓋噴發砸中轎車

高雄市區今下午3時許降下暴雨，鼓山區大順一路、自由路口的一處下水道，下午3時32分許，疑氣體蓄積造成人孔蓋噴發，砸中一輛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦