屏北小黃公車 最快月底上路

屏東縣政府2018年起推動小黃公車，目前有19條路線，去年服務破4萬人次，縣議員陳明達昨在議會質詢說，小黃公車很便民，屏北地區竟然沒有。交通旅遊處長黃國維說，縣府持續盤點路線與需求，屏北4鄉預計新闢6條路線，最快6月底上路。

陳明達說，縣府推動小黃公車提升偏鄉行的正義，但他接獲民眾反映，屏北地區鹽埔、里港、高樹與九如鄉都沒小黃公車。

黃國維回應，今年初盤整布建小黃公車系統，盼深入偏遠巷弄與社政結合，已完成路線規畫，預計最快6月底上路，以朝向人性化公車系統為目標。黃也說，小黃公車是公車的一種，彈性機制大，有一部分開放預約，將服務投放在長照據點、關懷據點、廟宇、村里辦公室及重要交通結點，甚至到府接送。交旅處表示，小黃公車今年可望成長到34條路線。