高市追加20億教育預算 無原民項目

高雄市教育部門追加20億預算投入教育發展基金，卻無原民教育相關項目，近日一再發生原住民遭歧視案引發3位原民議員怒火。國小校長出身的議員范織欽怒斥市府「再窮也不能窮教育」，高忠德、陳幸富輪番上場聲援，要求著重原鄉外語、運動師資與人才培育，並推動友善原住民教育計畫。教育局長謝文斌說，會從教育經費調整，加強原民族語及雙語教學。

市府提報追加預算案，追加後教育部門總預算逼近537億。范織欽指出，六龜寶來國中長期沒有正式體育教師，不利學生教學，不樂見偏鄉全是代理代課老師，茂林國小有人義務教柔道，要求增設柔道場2年，只需100萬經費，至今沒進展。

「什麼地方都可以窮，就是不可以窮教育！」范織欽動怒說，市府教育基金預算多，沒有任何一個科目跟原住民有關，原住民不是殘障，應該從教育著手改善原民的弱勢困境，近日台中一中、台大等校園發生歧視事件，傷害很多原住民的心。

高忠德、陳幸富聲援說，市府如此大筆經費竟沒有任何原民教育項目，至少應該挪出2千萬經費提報原民教育計畫；那瑪夏民生國小連續三屆拿到全國少年籃球錦標賽U12乙組冠軍，這對偏鄉小校不容易，應重視學校籃球場整修案。

3位議員聯合質詢提出，市府應重視外籍教師增額、改善校園治安死角、運動師資與人才培訓、注意學生營養缺乏等訴求，建議推動「友善原住民教育計畫」。林智鴻、白喬茵及陳美雅等議員也出聲相挺，要求教育局多支持原鄉教育。

謝文斌回應，追加預算項目多半是中央補助計畫，教育局無法主導，會研議與原住民偏鄉教育有關計畫，從其他預算研議補足需求。