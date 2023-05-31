南台灣疫後最大檔 2023國際旅展6月2日登場

2023高雄旅行公會國際旅展6月2日將在高雄展覽館盛大登場，海內外加公私部門共450多個攤位參展，是今年南台灣最盛大的一檔國際旅展，高雄市旅行公會今天焚香祈福，希望參展廠商業績長紅，重振高雄觀光產業。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑今天率公會幹部祈福，並宣告2023高雄旅行公會國際旅展6月2日起跑，蔡宗佑指疫後國外度假及暑假旅遊旺季商機潛力浮現，業界摩拳擦掌，信心十足，旅行社均祭出最「殺」的優惠，搶攻解禁後第一個暑假旅遊商機，民眾更可趁機搶便宜。

「疫後國境重新開放，國際航班恢復運營，旅遊信心指數成長不少」，蔡宗佑說，高雄今年這檔國際旅展包括文化部及連江縣政府都共襄盛舉，另交通部觀光局旗下茂林、雲嘉南、西拉雅、大鵬灣、阿里山、東海岸等國家風景區管理處，南投、金門、花蓮、高雄、宜蘭等縣市政府及墾丁福華、華山觀止、桃禧飯店集團等國內景區飯店，亦都設攤。

為搶攻這波商機，有飯店溫泉度假五星酒店推出超低折扣的住宿券及餐券「搶市」30家旅行社亦提供超優惠的旅遊產品及經典遊程，像五福旅遊即推出日本遊第2人減3000元，東南亞第2人減5000元等優惠。另飯店住宿券3.3折起、人氣餐券3折起。