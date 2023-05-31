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高市鹽埕運動中心啟用加碼送 領青春動滋券可抽GOGORO

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
緊鄰愛河畔的鹽埕運動中心，設有體育署補助建置的電競自由車室。記者王昭月／攝影
緊鄰愛河畔的鹽埕運動中心，設有體育署補助建置的電競自由車室。記者王昭月／攝影

高雄鹽埕運動中心今天啟用，是全市第7座， 也是全國首座結合室內鐵人三項及獨木舟、SUP等水域活動的動運動中心。運發局公布「青春動滋券」加碼方案，6月1日起，16歲至22歲民眾可上「動滋網」登記領取面額500元動滋券，持券到各運動中心消費滿500元，即可獲價值1000元健身券並參加抽獎，好康加倍。

緊鄰愛河畔的鹽埕運動中心以鹽埕國中體育館主體建築升級改造而成，外觀以童趣彩繪呈現，內設羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室及綜合球場，並有體育署補助建置的電競自由車室。

市府副祕書長張家興表示，鹽埕運動中心匠心獨具，未來可做為鐵人三項訓練基地，並開設開放式水域營隊課程，帶來嶄新體驗。他當場宣布「青春動滋券」加碼措施，鼓勵16至22歲年輕人上網領，多來運動抽大獎。

運動發展局長侯尊堯說，配合「青春動滋券」，高市府加碼推出「運動雄青春，好禮大方送」方案。民眾持青春動滋券到運動中心消費滿500元，可獲得市價超過千元的健身月卡，月月抽獎。獎項包含運動手表、運動耳機及Switch，最大獎為GOGORO。

高市鹽埕運動中心交由信仰體育管理顧問公司營運，首檔規劃7月3日與高雄全家海神職業籃球隊合辦菁英籃球訓練營。

高雄鹽埕運動中心今天啟用，是全國首座結合室內鐵人三項及獨木舟、SUP等水域活動的動運動中心，運發局同時宣步「青春動滋券」加碼方案。記者王昭月／攝影
高雄鹽埕運動中心今天啟用，是全國首座結合室內鐵人三項及獨木舟、SUP等水域活動的動運動中心，運發局同時宣步「青春動滋券」加碼方案。記者王昭月／攝影
高雄鹽埕運動中心今天啟用，是全市第7座， 也是全國首座結合室內鐵人三項及獨木舟、SUP等水域活動的動運動中心。記者王昭月／攝影
高雄鹽埕運動中心今天啟用，是全市第7座， 也是全國首座結合室內鐵人三項及獨木舟、SUP等水域活動的動運動中心。記者王昭月／攝影

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