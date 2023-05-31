屏東縣小黃公車 縣府：屏北地區最快6月底上路

屏東縣政府從2018年起推動小黃公車，目前有19條路線，去年服務破4萬人次，屏東縣議員陳明達今質詢說，小黃公車便民但屏北地區都沒有。交通旅遊處長黃國維說，持續盤點路線與需求，屏北四鄉預計新闢6條路線，最快6月底上路。

議員陳明達說，縣府推動小黃公車便民，但他接獲民眾反映，屏北地區鹽埔、里港、高樹與九如鄉都沒小黃公車。

交旅處長黃國維說，今年初盤整布建小黃公車系統，能推展更綿密，擴展照顧長者，深入偏遠巷弄與社政結合，目前已完成路線規畫，接著系統公告客運業者，布建完成後可順利上路，預計最快6月底上路。

「朝向人性化公車系統的服務」，黃國維說，小黃公車是公車的一種，彈性機制大，有一部分開放預約，比如跟長照據點、關懷據點、廟宇、村里辦公室及幾個重要的交通結點，有的老人不方便於行，可以在一定公里數內預約好甚至到他們家服務。

交旅處表示，小黃公車縣內19條，恆春地區8月調整路線後將有20條路線，服務包含屏東市、東港鎮、潮州鎮、恆春鎮、萬丹鄉、竹田鄉、內埔鄉、長治鄉、新埤鄉、萬巒鄉、崁頂鄉、新園鄉、南州鄉、林邊鄉、車城鄉。今年盤整其他鄉鎮合計新增14條路線，其中6條路線在屏北四鄉。

交旅處表示，小黃公車跟公車一樣，有固定路線、班次，部分站點採預約制，在村里端站點間路線可隨招隨停，路線站點可至屏東縣政府交通旅遊處網頁查詢。