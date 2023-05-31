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兆豐銀投資22億 將在高雄楠梓打造南區資料管理中心

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
兆豐銀行楠梓分行今天動土改建，總投資金額高達22億。圖／加工出口區管理處提供
兆豐銀行楠梓分行今天動土改建，總投資金額高達22億。圖／加工出口區管理處提供

看好高雄未來半導體產業發展，位在楠梓科技產業園區的兆豐銀行楠梓分行今天動土改建，總投資金額高達22億，將規畫南區資料管理中心及員工訓練中心，一半樓層出租園區廠商使用，預計2025年底完工。經發局表示，楠梓是半導體S廊帶產業的發展重地，碳權交易所總公司預計今年7月落腳高雄，商機可期。

今早加工出口區管理處長楊伯耕、高市經發局長廖泰翔、兆豐銀行總經理胡光華、電機電子公會理事長周光春等人出席兆豐銀楠梓分行動土儀式。楊伯耕說明，楠梓科技產業園區從2020年起推動行政場域更新，創新產業大樓在今年2月動工興建，今天啟動兆豐銀行東行舍更新重建，園區行政場域更新向前邁出一大步。

楠梓分行位於捷運出口，鄰近高鐵、台鐵左營站及國道1號楠梓交流道，改造計畫總投資額22億8800萬元，將動工拆除原地上2層50年歷史的舊房舍，未來興建地下3層、地上10層，總樓地板約8600坪的10層大樓，1至5樓兆豐銀行自用，6至10樓出租園區廠商。

兆豐銀行總經理胡光華指出，楠梓分行新大樓以結合綠建築標章、智慧建築標章及低碳建築標章來設計建造，未來不僅是楠梓的營業據點，也是兆豐銀行南區授信管理分處、資料管理中心及員工訓練中心，提供半導體S廊帶廠商完善的金融服務。

經發局長廖泰翔表示，楠梓科技產業園區2022年營利事業銷售額5.87兆元，相較2020年成長近30％，金融服務需求不斷增加；亞灣2.0計畫將打造金融及科技旗艦中心聚落，碳權交易所總公司也預計今年7月落腳高雄，有關碳權交易、認證及綠色金融服務等項目都更多合作契機。

兆豐銀行楠梓分行改建開工，兆豐銀行總經理胡光華（右三）、高市府經發局長廖泰翔（左二）、加工區管理處長楊伯耕（右一）、電機電子公會理事長周光春（左三）等人出席動土儀式。圖／高市經發局提供
兆豐銀行楠梓分行改建開工，兆豐銀行總經理胡光華（右三）、高市府經發局長廖泰翔（左二）、加工區管理處長楊伯耕（右一）、電機電子公會理事長周光春（左三）等人出席動土儀式。圖／高市經發局提供
兆豐銀行楠梓分行今天動土改建，總投資金額高達22億。圖／加工出口區管理處提供
兆豐銀行楠梓分行今天動土改建，總投資金額高達22億。圖／加工出口區管理處提供

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