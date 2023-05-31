1995求助電話年逾2萬通 專家：種子教師入校園社區關懷

1995自殺防治專線電話一年求助電話超過2萬通，也占兒童青少年十大死因的第二位，高雄市自殺率高於不少縣市。高市議員黃柏霖今日邀請專家學者在議會召開公聽會，會中建議公私協力，培育更多自殺防治種子教師進入校園及社區關懷群眾。

黃柏霖服務處指出，衛福部公布「歷年全國自殺死亡資料統計暨自殺通報統計」顯示，2019 年至 2021 年的粗自殺率，高雄連續3年高居六都第一，2021年有490人喪失生命。

中華民國愛生命協會創辦人吳美麗說，近10年來，自殺在15至24歲兒童青少年的十大死因之中佔第2位，指考、會考等大考來臨前，建議市府透過垃圾車廣播宣導，呼籲家長多關心孩子。高雄市生命線協會主任黃靖淑主任說，自殺防治專線每年電話通過2萬通，須強化第三方通報的觀念及警覺心。

屏東大學副教授李銘義建議，應以教育、社會、衛生局等單位為主，會同相關民間團體投入自殺防治種子教師培育，並在校園中加強自我心情檢核表篩選與分析。

議員黃柏霖指出，他自己推廣提供青少年求助管道的「牧愛生命卡」多年，常去國中小校園發送，期待公私部門建立更強大的社會安全網，推動高雄的自殺防治工作及生命教育計畫，幫助有自殺意念者找到希望。

衛生局曾會同扶輪社舉辦種籽師資培訓課程。衛生局解釋，以近5年資料來看，高雄市數據在2019年最高，之後反轉下降，市府在原有職場校園社區宣導並擴大區里水域宣導，針對高風險對象進行篩檢，連結社會安全網工作，深入家庭及社區，發展預警系統。

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