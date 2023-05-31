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寓武於舞以舞會友！疫後首屆卡波耶拉國際交流登場

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供

卡波耶拉（CAPOEIRA）源自巴西，發展成將武術融入音樂的運動，6月3日在高雄衛武營國家藝術中心舉辦年度演出，邀請巴西卡波耶拉大師來指導，也頒授晉級道帶認證給台灣學員，這場國際晉級頒帶典禮匯集來自日本、菲律賓、香港等多國好手「以武會友」，在後疫時期為台灣熱愛卡波耶拉運動者重啟國際交流。

卡波耶拉透過音樂力量，讓卡波耶拉能跨越國界、性別和年齡限制，推廣到全世界，將所有人連結在一起。為讓更多台灣民眾感受卡波耶拉魅力，台灣分部和智冠科技合作，錄製台灣首張卡波耶拉音樂專輯，預計近期推出，希望透過台灣學員演奏傳唱，促進台灣和巴西音樂文化交流，引領更多人認識與投入卡波耶拉運動。

在台灣也有人將卡波耶拉稱為巴西戰舞，招牌動作包括倒立、空翻和迴旋踢等，是一項結合音樂、舞蹈和文化的武藝，是武術也是藝術。

聯合國教科文組織在2014年將卡波耶拉列為巴西無形文化資產，進行方式是在眾人圍繞下，伴隨音樂歌唱節奏，輪流以兩人一組，以不傷害對手為原則，用時而對戰、時而共舞方式進行「對話」。精湛的武術動作，多年來也被運用於電影、動畫和電競遊戲之中，也能在時下年輕人風靡的街舞流行文化中看到融合與演變。

從巴西遠道而來的卡波耶拉大師，分別是Jean Barros da Silva、Daniel Silva。Jean教授來自巴西薩爾瓦多，是卡波耶拉教育和指導團體

（G.U.E.T.O）創辦人，現職為巴西巴伊亞州立聯邦大學運動學教授，曾出版3本關於學習卡波耶拉專書，他也是現任世界卡波耶拉聯盟會長，致力在全世界推廣卡波耶拉教育活動。

Daniel Silva學習卡波耶拉長達40年，教學經驗豐富，也是一位出色的打擊樂手及製作樂器匠師，無疑是巴西年輕一代相當出色的卡波耶拉大師之一。

在高雄深耕多年的Capoeira教練廖洳平表示，疫後國際交流終於能重啟，Jean教授來台後，已前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原住民文化，也為學生介紹巴西文化。

6月3日在衛武營國家藝術中心舉辦的晉級頒帶典禮，可免費觀禮，主辦單位歡迎大家來體驗這場疫後首次的卡波耶拉國際交流魅力。

卡波耶拉（CAPOEIRA）源自巴西，發展成將武術融入音樂的運動。圖／讀者提供
卡波耶拉（CAPOEIRA）源自巴西，發展成將武術融入音樂的運動。圖／讀者提供
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供
卡波耶拉大師Jean教授來台後，前往高雄市立巴楠花部落中小學、高雄市瑞豐國中進行探訪和演講，體驗台灣原民文化，也為學生介紹巴西文化，促進兩地交流。圖／讀者提供
卡波耶拉（CAPOEIRA）源自巴西，發展成將武術融入音樂的運動。圖／讀者提供
卡波耶拉（CAPOEIRA）源自巴西，發展成將武術融入音樂的運動。圖／讀者提供

巴西 運動 高雄市

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