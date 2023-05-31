屏東端午龍舟賽開光點晴 規模較往年「縮水」外界好奇

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，因疫情停辦3年，5月1日疫情降級後，東港鎮公所定6月22日端午節在東港溪復辦，今天上午循古禮舉行龍舟開光點晴儀式；今年賽事較往年「縮水」也引發外界好奇，東港鎮公所說，縣府今年退出主辦，公所礙於經費和人力資源，原有2天縮至1天，多個組別也減至單一的男女混合公開賽，規模雖縮小，但精采和刺激度不變。

屏東縣端午龍舟賽於1989年創辦，縣府每年在東港溪東港大橋至進德大橋間250公尺的河段舉辦，為提高參與性，分學生、公開和男女等組別，為期兩天的賽事，過去每年吸引逾1600名選手參與，公開組冠軍20萬獎金，競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動， 吸引民眾觀賞，近年結合東港黑鮪魚文化觀光季活動，與觀光人潮互相拉抬，加上獎金高，是屏東頗受關注的傳統民俗節慶活動，前3年因疫情喊卡。

東港鎮公所說，今年只辦公開組賽事，上限16隊，每隊共12名槳手（至少4名女性）及奪標手、鼓手、舵手還有候補4人，連同領隊、指導、管理，每隊最多22人，分2組採雙敗淘汰制，各組取前2名進入決賽；冠軍20萬元，依序是15萬、10萬、5萬及2萬元，完賽也有5000元獎勵金；因獎金高，吸引外界市好手參加，開放報名首日上午就「秒殺」額滿。

今天的龍舟開光點睛典禮儀式由東港東隆宮主祀，東隆宮上午出動吹班、內司、班頭及轎班，迎請溫府千歲到東港溪堤防龍舟競賽場地坐鎮，法會由道士團起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式，東港鎮長黃禎祥擔任主祭官，在道長引導下，包括副縣長黃國榮在內的點睛官分別為8艘龍舟、10個位置點上朱砂， 保佑龍舟賽事能圓滿平安。