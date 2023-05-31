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歧視事件多 高雄三原民議員怒原民教育不受重視

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左起高市議員陳幸富、范織欽、高忠德聯合質詢，強烈要求市府要重視原民教育。圖／議員提供
左起高市議員陳幸富、范織欽、高忠德聯合質詢，強烈要求市府要重視原民教育。圖／議員提供

高雄市府教育局新增20億預算，內容隻字未提原民教育，近日一再發生原住民遭歧視案引爆高雄市三位原民議員怒火。國小校長出身的議員范織欽怒斥市府「再窮也不能窮教育」，高忠德、陳幸富輪番上場聲援，要求著重原鄉外語、運動師資及人才培育，並推動「友善原住民教育計畫」。教育局長謝文斌表示，會從教育既有經費調整，加強原民族語及雙語教學。

高市議會今早審查追加預算案，教育局新增20億4689萬經費放在教育發展基金。議員范織欽提及，寶來國中長期沒有正式體育教師，台東有老師陳情一直調不回來，不希望偏鄉全是代理代課老師，另外茂林國小增設柔道場訴求已有2年，至今沒有下文。

「你們非常不公平，什麼地方都可以窮，就是不可以窮教育」范織欽大聲咆哮說，市府教育基金預算很多，沒有任何一個科目跟原住民有關，原住民不是殘障，應該要從教育方面要改善原民的弱勢局勢，近日台南一中、台大等地校園都發生歧視事件，傷很多原住民的心，建議推動「友善原住民教育計畫」。

高宗德、陳幸富接連登場聲援說，市府這麼大筆經費都沒有任何原民教育項目，至少應該挪出2千萬經費提報原民教育計畫；那瑪夏民生國小為例，連續三屆拿到全國U12乙組冠軍，這對偏鄉小校多不容易，學校籃球場整修應該受重視。

鳳山區議員林智鴻也聲援指出，他非常贊同「原住民弱勢不是殘障」這句話，市府不能把各項資源全放在都會區，站在人權價值與弱勢照顧上來講，應該要有一定比例的配置照顧原鄉朋友。

教育局長謝文斌回應，因為今天送審的預算多半屬於中央補助計畫，教育局無法主導，回去會馬上研議跟原住民偏鄉教育有關的計畫會，會從其他預算研議以補足需求。

原住民 教育局 議員

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