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選舉訴訟蘇清泉敗訴 周春米：勿汙衊選務人員

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（右）今在議會總質詢，面對議員羅平道（左）詢問，首度談及這場紛擾，周春米說，希望能就此打住、適可而止。圖／取自縣議會直播網站
屏東縣長周春米（右）今在議會總質詢，面對議員羅平道（左）詢問，首度談及這場紛擾，周春米說，希望能就此打住、適可而止。圖／取自縣議會直播網站

國民黨蘇清泉去年屏東縣長選舉落選，質疑選務不公計票有誤，向法院提選舉無效、當選無效之訴，一審屏東地院判蘇清泉敗訴。屏東縣長周春米今在議會總質詢，面對議員關心，首度談及這場紛擾，周春米說，希望能就此打住、適可而止。

周春米說，選務人員奉公守法，確保選務正確公平。她上任6個月，努力拚縣政，對於訴訟紛擾，請大家不要以訛傳訛。候選人投入選舉，就要接受選舉結果，選罷法有「千分之三」行政驗票規定，有效票數千分之三這是合理制度設計，容許有這樣可能錯誤，透過行政驗票，不用提任何理由。「這次她跟蘇清泉的差距超過千分之三，也大大超過千分之三」，根本沒有行政驗票要件，後來通過相關舉證說明，法院就12個投開票所驗票，尊重法院。

周春米說，司法程序維護權益，這是制度的一環，她充分尊重，但是既然進到司法，到法院訴訟，就要相信法院的判決，「你不能一庭兩庭開完，最後宣判出來時，你又不接受這樣選舉的結果，又來汙衊選務人員，又來打擊司法人員，這是我非常不認同的」。

周春米說，台灣是民主社會，司法是最後定紛爭的一環，「你要成為所謂不分區的立委，你將來要來競選相關職務，基本上你就要信賴現在大家長期以來努力制度，包括民主制度、選舉制度、司法制度，如果你不能夠信賴這樣的制度，只是因為結果不符合你的所願，不符你的所求，你就透過多次多次的造勢，來汙衊選舉的神聖性、誣賴選務人員的公正性、誣賴法院獨立審判的專業性，我想民眾都看在眼裡，我也不能接受。」

周春米說，這不僅是個人事務，也牽涉到選委會，因為蘇姓候選人提兩個訴訟，一個是針對屏東縣選委會的選舉無效之訴，但真理灼然、非常清楚，沒有任何什麼重大疏失，就是一些在容許範圍小錯誤，另一個蘇對她個人提當選無效，也透過驗票程序，確認最後她多了2票，蘇清泉多了1票。

周春米說，選舉結果實實在在，沒有錯的，希望透過法院的調查，這幾個月來紛擾，她真的希望就此打住、適可而止，如果不能夠適可而止，其實讓人充份懷疑對手還有其他一些政治上的目的，相信鄉親選民的眼睛是雪亮。

周春米說，她相信現在鄉親對她的要求期待，是要好好做一個縣長，「這是我的責任，我責無旁貸，我也要使命必達」。

周春米

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