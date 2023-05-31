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高雄火車站歷史記憶牆板 6/5 將封道吊搬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄舊火車站歷史記憶牆6月5日上午9點將進行牆板吊搬，將封閉周邊部分路段。示意圖／高市工務局提供
高雄舊火車站歷史記憶牆6月5日上午9點將進行牆板吊搬，將封閉周邊部分路段。示意圖／高市工務局提供

高雄舊火車站配合鐵路地下化及綠園道設計華麗轉身，登錄歷史建築的「高雄願景館」拆下的部分牆體切割為9段歷史牆板將配置在綠廊帶公園永久保留，相關工程3月開工後，陸續進行基礎開挖、鋼筋綁紮、補強鋼板吊放及澆置混凝土等工項，工務局指6月5日上午9點將進行牆板吊搬，將封閉周邊部分路段。

高市工務局表示，封閉範圍在鐵道二街（復興一路至龍江街路段），全天封路到6月12日，用路人宜提前改道或依現場義交指揮通行。

高雄火車站創建於1940年，見證高雄逾80年的建設發展，隨時代變革，火車站於2002年轉型高雄願景館，2003年登錄為歷史建築，配合鐵路地下化及綠園道設計，願景館部分牆體拆除後，切割其中9段存放於綠園道內。

高市工務局近期啟動「牆板重現」計畫，將9段牆板依原本相鄰的位置組合成4座，以舊車站為起點，規劃配置在綠廊帶公園，將結合園道燈光系統，配置景觀矮燈、呈現日治時期構造及材料，保留高雄回憶。

工務局指出，相關工程預計112年11月完工，近期將進行牆板吊搬，原需經由鐵道二街往瀋陽街或復興一路通行之行人及車輛，施工封閉期間建議改由龍江街通行，詳細改道路線可參考通動線引導圖。

高雄舊火車站歷史記憶牆6月5日上午9點將進行牆板吊搬，將封閉周邊部分路段。記者王昭月／攝影
高雄舊火車站歷史記憶牆6月5日上午9點將進行牆板吊搬，將封閉周邊部分路段。記者王昭月／攝影

歷史建築 火車站 願景

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