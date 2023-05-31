高雄火車站歷史記憶牆板 6/5 將封道吊搬

高雄舊火車站配合鐵路地下化及綠園道設計華麗轉身，登錄歷史建築的「高雄願景館」拆下的部分牆體切割為9段歷史牆板將配置在綠廊帶公園永久保留，相關工程3月開工後，陸續進行基礎開挖、鋼筋綁紮、補強鋼板吊放及澆置混凝土等工項，工務局指6月5日上午9點將進行牆板吊搬，將封閉周邊部分路段。

高市工務局表示，封閉範圍在鐵道二街（復興一路至龍江街路段），全天封路到6月12日，用路人宜提前改道或依現場義交指揮通行。

高雄火車站創建於1940年，見證高雄逾80年的建設發展，隨時代變革，火車站於2002年轉型高雄願景館，2003年登錄為歷史建築，配合鐵路地下化及綠園道設計，願景館部分牆體拆除後，切割其中9段存放於綠園道內。

高市工務局近期啟動「牆板重現」計畫，將9段牆板依原本相鄰的位置組合成4座，以舊車站為起點，規劃配置在綠廊帶公園，將結合園道燈光系統，配置景觀矮燈、呈現日治時期構造及材料，保留高雄回憶。