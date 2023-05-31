來高雄過暑假 翰品、漢來等飯店結合輕旅行帶玩高雄
迎接即將到來的端午連假及暑假，多家飯店結合輕旅行，帶給旅客不同體驗，高雄翰品酒店推出「史溫侯探險之旅」、「小小鐵道員2.0」、「2023翰品親子營-環遊世界So Funny」等專案，高雄漢來飯店推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，帶大家出遊放電玩透高雄山海美景。
翰品酒店今年與文化局合作推出「史溫侯探險之旅」住房專案，將帶旅客從歷史建築、人物故事、在地美食等各種不同角度欣賞高雄之美。
酒店總經理林俊宇表示，即起至8月31日的周四至周日可預訂，兩人同行一晚3339元起，含獨家遊程 、專車接駁、專人導覽，還可在英國領事館享用主廚精心設計的「咖哩麵包雞」下午茶，選用英式咖哩與土雞腿肉熬煮，以麵糰包裹咖哩雞送烤40分鐘，麵包切開後，咖哩結合椰漿的濃郁香氣，口感別具。
另專為親子規畫的「小小鐵道員2.0，孩童可化身小小售票員、驗票員，並參加駁二線小火車搭乘體驗與鐵道模型區闖關。暑假親子夏令營由飯店師傅教製造型點心，並安排精采戶外行程。6月則由在地人帶路走讀鹽埕，安排逛舊市府，街區繁華的榮町、新舊日治街屋三條引領大家回顧美好的舊時代。
高雄漢來大飯店7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，遊程安排充滿童趣的小火車與哈瑪星鐵道故事館套票體驗；前往棧貳庫搭乘史努比彩繪圖案的海上巴士前往旗津，航程中可眺望壽山之美、大船入港場景，感受港灣城市魅力。另提供電動遊園自行車，可輕鬆自駕抵達旗津海岸公園、彩虹教堂、星空隧道等知名景點。
漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，今年暑假專案提早開放訂房，即起至6月9日早鳥價9折，雙人房還加送200元餐飲商品優惠券。專案更加碼推出價值30萬好禮抽獎，包括漢來美食餐飲抵用券、高雄漢來聯名三麗鷗主題套房與即將開幕的台北漢來豪華套房等住宿券獎項。
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