來高雄過暑假 翰品、漢來等飯店結合輕旅行帶玩高雄

迎接即將到來的端午連假及暑假，多家飯店結合輕旅行，帶給旅客不同體驗，高雄翰品酒店推出「史溫侯探險之旅」、「小小鐵道員2.0」、「2023翰品親子營-環遊世界So Funny」等專案，高雄漢來飯店推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，帶大家出遊放電玩透高雄山海美景。

翰品酒店今年與文化局合作推出「史溫侯探險之旅」住房專案，將帶旅客從歷史建築、人物故事、在地美食等各種不同角度欣賞高雄之美。

酒店總經理林俊宇表示，即起至8月31日的周四至周日可預訂，兩人同行一晚3339元起，含獨家遊程 、專車接駁、專人導覽，還可在英國領事館享用主廚精心設計的「咖哩麵包雞」下午茶，選用英式咖哩與土雞腿肉熬煮，以麵糰包裹咖哩雞送烤40分鐘，麵包切開後，咖哩結合椰漿的濃郁香氣，口感別具。

另專為親子規畫的「小小鐵道員2.0，孩童可化身小小售票員、驗票員，並參加駁二線小火車搭乘體驗與鐵道模型區闖關。暑假親子夏令營由飯店師傅教製造型點心，並安排精采戶外行程。6月則由在地人帶路走讀鹽埕，安排逛舊市府，街區繁華的榮町、新舊日治街屋三條引領大家回顧美好的舊時代。

高雄漢來大飯店7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，遊程安排充滿童趣的小火車與哈瑪星鐵道故事館套票體驗；前往棧貳庫搭乘史努比彩繪圖案的海上巴士前往旗津，航程中可眺望壽山之美、大船入港場景，感受港灣城市魅力。另提供電動遊園自行車，可輕鬆自駕抵達旗津海岸公園、彩虹教堂、星空隧道等知名景點。