六龜溫泉業 2家年底可望合法化

高雄六龜寶來溫泉區業者爭取合法化超過20年，歷經縣市合併及多位縣市長努力，目前仍未有任何一家合法經營。高雄市議會交通及農林委員會考察溫泉觀光，要求市府簡化手續、協助業者加速合法。市府觀光局表示，六龜計有14家業者通過聯合審查、3家取得建築執照，年底可望有2家正式合法化。

六龜、不老溫泉區不少用地是國有土地，2001年前總統陳水扁南下視察，允諾以3年6個月時間讓業者就地合法化，20多年過去仍未有業者合法。

在高雄市政府專案輔導下，2020年底，業者與國有財產署簽訂50年地上權契約，飯店用地可合法，也能向銀行貸款。

觀光局表示，六龜計有14家業者通過聯合審查，12家通過用地變更編定，4家通過加強坡審，3家取得建築執照。

交通及農林委員會前日聯合考察，第一召集人邱俊憲與林義迪議員率隊，觀光局長高閔琳也同行。議員朱信強表示，非都市土地管制太複雜，市府要簡化手續，協助業者加速合法化。議員張漢忠說，協助業者合法化是政府責任，建議市府加強推廣。

高閔琳指出，溫泉標章或旅館登記證等相關作業都很快，建築物要合法性較花時間，缺工缺料等因素導致成本過高，已取得建築執照的3家業者工期暫緩。另，國蘭花園Villa會館及轉角26渡假會館不僅取得建照，預計今年10月取得使照，年底前應可完成合法化。

除合法化問題外，市府在寶來溫泉區開鑿第一口溫泉水井的水量逐年減少，議員盼第二口水井早日完成，另建議開發引入五坑、七坑等地溫泉水。第二口水井預計今年9月完工，每日最大供水量可達222立方公尺，水質檢測皆符合溫泉法標準。