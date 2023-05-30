城市救災 陳其邁提重型搜救隊認證目標

高市消防局特搜隊日前通過歷經36小時不間斷救災情境評測認證。市長陳其邁今天指示以「重型搜救隊能力認證目標」邁進，未來面對國內災害或國際上人道救災支援，提升應變效能。

高雄市政府今天召開市政會議，由消防局進行通過國家搜救隊能力分級檢測認證專案報告。陳其邁聽取報告肯定消防局投入搜救能力認證努力，指示持續精進救災工作及裝備器材，儘速以「重型搜救隊能力認證」目標邁進，未來在面對國內災害或國際上人道救災支援、關懷，發揮專業能力及團隊合作精神，提升應變效能。

鑒於災害特性複雜且多樣，陳其邁指示消防工作朝「繩索救援」、「化災搶救」、「山域搜救」、「水上救生」等專業分工細緻化、精銳化目標發展，以因應各項救災需求，同時他也談到智慧防災、智慧救災，透過防災、減災、預防災害發生，保障市民生命財產安全。

今天會中也由工務局簡報轄內建築工地公安稽查情形，針對建築工地高架施工作業，陳其邁指示工務局、勞工局加強稽查，落實防災及工地安全管理。對於工地人員操作相關機械作業安全，定期舉辦講習課程，加強宣導應注意事項。此外，針對交通要衝周遭建築物高空物品墜落，交通、捷運提相關安全防護計畫，並加強緊急應變措施及定期辦理大型防災演練。

目前正值汛期並進入颱風季節，陳其邁會中指示環保局、水利局、工務局、民政局及各區公所，加強防災防汛整備，並仔細叮囑側溝清疏、溝蓋雜物清除、抽水機具檢測、人員訓練及物資準備；對於建築工地防汛、防颱自主檢查，宣導加強廣告物招牌設置固定，要以積極行動未雨綢繆預作因應。「重型搜救隊能力認證」目標

交通路權部分，已加速完成80處路口「行人專用時相」、331處路口實施「行人早開時相」措施。陳其邁強調營造友善人行環境的重要性，責由交通局持續檢視辦理，並針對路口、騎樓、人行道等地點，透過交通管理、工程改善、執法取締等方式，保障行人通行權益與安全。