澎湖民宿夜間禁歡唱喧嘩 違者依法裁罰
澎湖縣政府今天表示，為維護居民生活品質，嚴禁民宿在每晚8時至隔天上午8時停止使用卡拉OK和喧嘩等妨害公眾安寧行為，違者裁處1萬元罰款外，並移送相關機關裁處。
澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖近年來在發展觀光旅遊市場上被國人看好，每年觀光人數都超過100萬人次，近期在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封下，報復性人潮更是一波波。除一般飯店外，民宿更是雨後春筍般到處可見，且一幢比一幢新穎，先前曾傳出住宿觀光客夜間酒後喧擾，嚴重影響居民生活安寧。
旅遊處統計指出，澎湖全縣民宿達1209間，其中馬公西衛里就有235間，是澎湖密度最高區里；依台灣旅宿網資料顯示，澎湖民宿數量每平方公里9間，數量與密度都堪稱全台縣市之最。
縣府為維護居民生活品質，依民宿管理辦法與觀光發展條例，訂頒「民宿安寧維護與環整理管理」規定，要求民宿經營業者應於每晚8時至翌日上午8時期間，停止停止使用卡拉OK，以及不得燃放爆竹、喧嘩及其他妨礙公眾安寧行為，並做好民眾周邊公共區域環境整潔，違者裁處1萬元罰款外，並移送相關機關裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言