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澎湖民宿夜間禁歡唱喧嘩 違者依法裁罰

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖縣政府今天表示，為維護居民生活品質，嚴禁民宿在每晚8時至隔天上午8時停止使用卡拉OK和喧嘩等妨害公眾安寧行為，違者裁處1萬元罰款外，並移送相關機關裁處。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖近年來在發展觀光旅遊市場上被國人看好，每年觀光人數都超過100萬人次，近期在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封下，報復性人潮更是一波波。除一般飯店外，民宿更是雨後春筍般到處可見，且一幢比一幢新穎，先前曾傳出住宿觀光客夜間酒後喧擾，嚴重影響居民生活安寧。

旅遊處統計指出，澎湖全縣民宿達1209間，其中馬公西衛里就有235間，是澎湖密度最高區里；依台灣旅宿網資料顯示，澎湖民宿數量每平方公里9間，數量與密度都堪稱全台縣市之最。

縣府為維護居民生活品質，依民宿管理辦法與觀光發展條例，訂頒「民宿安寧維護與環整理管理」規定，要求民宿經營業者應於每晚8時至翌日上午8時期間，停止停止使用卡拉OK，以及不得燃放爆竹、喧嘩及其他妨礙公眾安寧行為，並做好民眾周邊公共區域環境整潔，違者裁處1萬元罰款外，並移送相關機關裁處。

澎湖縣 民宿 馬公

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