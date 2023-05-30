高雄完成一期稻作收割 水利局掛保證！8月前可穩定供水

南台灣今年雖面臨比百年大旱更嚴峻的缺水枯旱期，但在各方努力下，高雄一期稻作已如期陸續收割，高市府水利局表示，目前蓄水量可滿足常態每日150萬噸公共用水，8月以前皆可穩定供水，逐步恢復正常。

水利局指出，為因應抗旱，高市府與中央齊發節水措施，包括公告取消用水標的地下水權狀記載用水範圍及引用水量之限制，並簡化鑿井申辦流程，田間精準灌溉設施補助，協助稻作抽穗期用水，輔導農民種植耐旱作物，協調農田水利署高雄管理處各灌區實施輪灌節約農業用水等。

由於，大樹區玉荷包初夏需經灌溉滋潤果實，水利局表示，大樹污水廠每月提供400噸放流水，5月累計已提供農民灌溉使用102噸經淨化處理後RO水，由大樹區公所主動協助載運，而受惠5月數波鋒面降雨，用水高峰已過，較無供灌需求，主要作物如玉荷包陸續收成中。