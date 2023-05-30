高市推停車優惠 使用行動支付95折、新用戶6折
高雄市交通局今天宣布推出停車優惠，即日起只要使用交通局合作的12個行動支付繳交路邊停車費即享95折優惠，新用戶6月底前更享6折優惠。
交通局今天發布新聞稿表示，國內行動支付普及率高，但使用行動支付繳交路邊停車費仍不普遍，民眾習慣持單到超商繳費。為鼓勵民眾使用，交通局持續透過多項行銷優惠推廣民眾利用行動支付繳費。
交通局表示，即日起只要使用交通局合作的12個行動支付，如LINE Pay、街口支付、Pi錢包、歐付寶等，繳交路邊停車費即享95折優惠，新用戶6月底前更享6折優惠。
交通局表示，行動支付的好處是透過約定車號，停車後就會收到推播繳費提醒，免除忘記繳費被催繳罰款，可以輕鬆完成線上繳費。
此外，行動支付服務免收手續費，還可參加各家App業者不定期推出的多重優惠活動。相關活動資訊及合作行動支付App可上交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw）查詢。
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