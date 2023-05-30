快訊

瑪娃緩慢移動東北部掀雨勢 最快「這日」深夜有望脫離暴風圈

買飲料可以摸奶惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

已故林崑海等人莊園違法農舍已拆 高市農業局：依法處理

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
已故媒體大亨林崑海位在高雄旗山的莊園已拆除。記者古和純／攝影
已故媒體大亨林崑海位在高雄旗山的莊園已拆除。記者古和純／攝影

民眾黨立委陳琬惠上月揭發陳啟昱在高雄旗山農地違建豪宅，意外發現同一條街上，尚有三戶豪華莊園分別由親綠人士李壯展、林鶴堯以及已故媒體大亨林崑海所持有，高市府農業局依法開罰，記者實地查證四處農地上僅剩兩棟貨櫃屋，其餘設施建物皆已拆除。

台鹽董事長陳啟昱、民進黨全國黨代李壯展及林鶴堯等人，日前被立委爆料在高雄旗山集體違法搭建豪華農舍，當時三人一經媒體揭露，陳啟昱隨即退黨並向農業局表示將主動拆除違建部分，後續另二人作出相同回應，但高雄市府原限令三周內拆完，卻未在限期完成，三人遭質疑僅「象徵性」敷衍了事。

對此，上周本報記者實地聯繫陳家，陳不願面對鏡頭，僅私下表示，大致已拆除完成，並種植香蕉樹恢復農地農用，地上物僅留一棟資材室，方便置物務農。至於，因另兩戶則因雇工缺料等問題，進度延宕但仍持續進行拆除作業。

不過，親綠媒體大亨已故林崑海的莊園農地，也遭揭露就位在陳啟昱農舍旁，當時僅拆除大門部分，記者今天實地再次走訪，發現該農地上僅留一貨櫃資材室，其餘造景建物皆已拆除，而後方農地上仍有怪手進行整地。

綠營權貴集體興建農地豪宅，從上月初至今吵得沸沸揚揚，高市府農業局副局長王正一證實，旗山區旗甲段586、662、667、668、675等地號，計4處農地違規乙案，經農地所有人陳述，違規設施在5月27日已拆除完畢。

王正一表示，農業局人員現場實地核對，4處農地上違規設施，均皆已全部拆除與移除。至於，4處農地上，有2件農業資材室，為依法申請的農業容許設施。

台鹽董事長陳啟昱農舍已拆除，並栽種香蕉樹恢復農地農用。記者古和純／攝影
台鹽董事長陳啟昱農舍已拆除，並栽種香蕉樹恢復農地農用。記者古和純／攝影
已故媒體大亨林崑海位在高雄旗山的莊園已拆除。記者古和純／攝影
已故媒體大亨林崑海位在高雄旗山的莊園已拆除。記者古和純／攝影
民進黨全國黨代李壯展的豪華農舍已完全拆除。記者古和純／攝影
民進黨全國黨代李壯展的豪華農舍已完全拆除。記者古和純／攝影
台鹽董事長陳啟昱農舍已拆除，並栽種香蕉樹恢復農地農用。記者古和純／攝影
台鹽董事長陳啟昱農舍已拆除，並栽種香蕉樹恢復農地農用。記者古和純／攝影

農地 陳啟昱 農舍

延伸閱讀

高雄1年抓5000隻 農業局揭綠鬣蜥落網下場

農牧地長豪宅立委連環爆 高市府：依法開罰限期改善

陳琬惠爆綠媒大亨涉侵佔國土 綠營權貴違法豪宅拆一半

陳啟昱案扯出綠營權貴集體獵地 2當事人聯繫市府會主動拆

相關新聞

回響／動物園保育員低薪 高雄壽山將跟北市一起爭取

公立動物園保育員月領3萬多元薪資至退休，危險職務加給逾30年未調整，夢幻保育員成「血汗勞工」，多年來爭取加薪失敗。高雄壽...

有味道慎入！高雄大寮溝渠出現大批死魚　環保局採樣送驗

高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現大批死魚，居民居民認為是有不法業者偷倒廢水汙染灌溉水，每個月都有類似情況，農民...

已故林崑海等人莊園違法農舍已拆 高市農業局：依法處理

民眾黨立委陳琬惠上月揭發陳啟昱在高雄旗山農地違建豪宅，意外發現同一條街上，尚有三戶豪華莊園分別由親綠人士李壯展、林鶴堯以...

高雄六龜溫泉合法化一走22年 今年年底可望通過2家

高雄六龜寶來溫泉區業者爭取合法化超過20年，歷經縣市合併及多位縣市長努力，目前仍未有任何一家合法經營。高雄市議會交通及農...

屏縣補教協會推育苗專案 低收、特殊家庭學子免費補習

屏東縣補教協會推動「育苗專案」今年邁入第18屆，今年共有縣內69家補教業者提供426個名額，免費讓低收入戶及特殊家庭子弟...

淨零風潮當頭 天威ESG企業論壇與會者身價破千億

因應全球淨零排放與歐美碳邊境調整機制趨勢，淨零轉型不僅是環保課題，也攸關產業未來國際競爭力，其中ESG（環境保護；社會責...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦