已故林崑海等人莊園違法農舍已拆 高市農業局：依法處理

民眾黨立委陳琬惠上月揭發陳啟昱在高雄旗山農地違建豪宅，意外發現同一條街上，尚有三戶豪華莊園分別由親綠人士李壯展、林鶴堯以及已故媒體大亨林崑海所持有，高市府農業局依法開罰，記者實地查證四處農地上僅剩兩棟貨櫃屋，其餘設施建物皆已拆除。

台鹽董事長陳啟昱、民進黨全國黨代李壯展及林鶴堯等人，日前被立委爆料在高雄旗山集體違法搭建豪華農舍，當時三人一經媒體揭露，陳啟昱隨即退黨並向農業局表示將主動拆除違建部分，後續另二人作出相同回應，但高雄市府原限令三周內拆完，卻未在限期完成，三人遭質疑僅「象徵性」敷衍了事。

對此，上周本報記者實地聯繫陳家，陳不願面對鏡頭，僅私下表示，大致已拆除完成，並種植香蕉樹恢復農地農用，地上物僅留一棟資材室，方便置物務農。至於，因另兩戶則因雇工缺料等問題，進度延宕但仍持續進行拆除作業。

不過，親綠媒體大亨已故林崑海的莊園農地，也遭揭露就位在陳啟昱農舍旁，當時僅拆除大門部分，記者今天實地再次走訪，發現該農地上僅留一貨櫃資材室，其餘造景建物皆已拆除，而後方農地上仍有怪手進行整地。

綠營權貴集體興建農地豪宅，從上月初至今吵得沸沸揚揚，高市府農業局副局長王正一證實，旗山區旗甲段586、662、667、668、675等地號，計4處農地違規乙案，經農地所有人陳述，違規設施在5月27日已拆除完畢。