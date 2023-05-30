屏縣補教協會推育苗專案 低收、特殊家庭學子免費補習

屏東縣補教協會推動「育苗專案」今年邁入第18屆，今年共有縣內69家補教業者提供426個名額，免費讓低收入戶及特殊家庭子弟補救教學。屏東縣補教協會指出，補習班是責任教育，針對個別及學習力較弱學生，彌補教學不足，每年提供免費名額提供弱勢家庭申請，18年來造福逾7000多名學子。

屏東縣補教習會理事長蔡俊賢說，育苗專案從創會理事長徐潤樟開始今年第18屆，從屏東創始推廣到全國各縣市的補教協會，現已成為「補教協會」每年重點工作。

蔡俊賢說，學校是義務教育，學校老師要教育好每一位學生，難免力有不逮。補習班是責任教育，針對個別、及學習力較弱學生，彌補教學不足，但弱勢家庭難免因經濟問題而喪失提升學習的機會。

蔡俊賢說，補教協會本著「積德善耕，廣博濟弱」的精神，由志同道合補習班，每年提供免費名額供弱勢家庭申請，今年有69家補習班共提供426名額（含小學生至成人職業教育），折合實得金額約1 129萬9200元，去年有75家補習班提供525名額，每年平均提供約400到500個不等名額，也有一年提供600多個名額。

參與育苗專案的學子，有的是家扶中心受扶助學童，屏南地區的三姐弟妹由阿姨照顧長大，沒有多餘金錢補習，育苗專案協助下，三姐弟妹從國中開始補習到高中，如今大姐大學畢業，小妹大二，弟弟高三，省下不少補習費。

曾參與育苗專案國中陳同學說，家中低收入戶，沒有多餘錢補習，參與育苗專案，讓像他一樣沒有錢補習的孩子，有機會補習學習新知識。

蔡俊賢說，無法決定孩子的未來，但是可以給予他們更好的教育資源，希望每個學生能在不因經濟問題前提下，公平競爭。