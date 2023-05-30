回響／動物園保育員低薪 高雄壽山將跟北市一起爭取

公立動物園保育員月領3萬多元薪資至退休，危險職務加給逾30年未調整，夢幻保育員成「血汗勞工」，多年來爭取加薪失敗。高雄壽山動物園保育員22人，平均年齡40歲上下。高市觀光局表示，市府在2021年率先爭取提高危險加給，目前修正案由台北市立動物園統一提送中央，後續會繼續爭取。

壽山動物園去年12月重新開放，重開園至今，入園參觀人次已經突破50萬人，22名保育員角色吃重。保育員要負責餵食動物及處理動物排遺，以大象為例，一天可能吃100公斤食物，糞便總重達20公斤。

壽山動物園主任莊絢智說，相較其他公務機構的職工，照顧動物必須「全年無休」，須二或三名保育員協調配班，另方面動物園保育員在第一線照顧動物，日常餵食或訓練動物，難免被動物咬傷或抓傷，風險高、工作負荷也重。

張姓保育員說，入行12年，不分假日排班工作，常犧牲家人相處時間，薪水到頂月薪3萬4千元，自己是國立大學畢業，月領50K的同學比比皆是，若非熱愛動物又離家近，根本堅持不下去，近年物價上漲感受更深，低薪磨掉年輕人熱情，流動率特別高。

「照顧動物的風險當然比一般人高！」照顧老虎的張姓保育員說，動物園圈養動物仍保有野性，日常餵養保持高度警戒，自然環境中另有毒蛇或野蜂威脅，誰身上沒有大小傷口，萬一不慎受傷還要擔心細菌感染，曾有同事鼻子被鴯鶓踢傷，差一點就傷及眼睛，血流滿面的畫面深烙腦海，保育員的任用資格跟環保局清潔員一樣，獎金卻有天壤之別，十分無奈。

高市觀光局表示，保育員是動物園第一線與照養動物的工作人員，具專業性及一定的危險程度，有關爭取提高動物保育員危險加給，市府十分重視於2021年率先提起倡議 ，目前該修正案統一由臺北市立動物園提送中央，後續將偕同其他公立動物園一同積極爭取。