淨零風潮當頭 天威 ESG企業論壇與會者身價破千億

因應全球淨零排放與歐美碳邊境調整機制趨勢，淨零轉型不僅是環保課題，也攸關產業未來國際競爭力，其中ESG（環境保護；社會責任；公司治理）被視為企業永續的評估指標。天威商用不動產日前主辦「E.S.G企業論壇」，與會嘉賓身價即破千億，顯見企業重視程度。

天威商用不動產表示，這場論壇邀到義大李建興教授及名建築師王啓圳連袂主講，包括李長榮化工、遠龍鋼、富山檀香、合滿冷凍、大軒化工、宏裕行、裕國冷凍都來，嘉賓身價不菲。

「因應減碳潮流，ESG 已被列為企業貸款的評比之一」，台企銀大發分行經理林建忠表示，極端氣候的影響日益嚴重，聯合國全球盟約2004年提出ESG概念，認為企業除追求財務績效，也要兼顧環境與社會責任，力求共好。

台灣碳排係數不僅高於日、韓及新加坡，更是法國的10倍，未來商品將被課以重稅，對企業相當不利，因此近年關於淨零碳排、綠能憑證、碳匯等概念，普遍成為企業主焦慮。

南部很多大型傳產都是碳排大戶，業主思索轉型，天威商仲執行長林治域說，「企業的心聲我們聽到了」，天威盼扮演協助企業轉型升級的推手。義大財務金融系教授李建興表示，未來全球供應鏈是「沒有ESG、沒有生意」，⺠間企業須自立自強，提早改變。

林治域說，天威以實際行動支持ESG，更協助臨海工業區、大寮區數家企業做資產轉型、引導綠能產業進駐促成升級，同時也友善愛護地球。