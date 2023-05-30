2、3月乾旱遲發性農損浮現 高雄李子現金救助即日申報

南部面臨旱象，雖然近期降雨有紓解困境，但高雄地區2、3月降雨量少，影響李子結果率，經公所通報災情、市府農業局邀集農業試驗所、農糧署與區公所確認李子因乾旱致災，爭取李子農產業天然災害現金救助及低利貸款，經農委會公告高雄市自5月30日起至6月8日受理農民申報。

李子在高雄地區種植面積有152公頃，主要集中在桃源區約104公頃、那瑪夏區約32公頃。今年2、3月間降雨量少，山區李子掛果率不佳，受災達2成，經公所通報災情，市府農業局邀集農業試驗所、農糧署與公所確認災情嚴重，向中央爭取救助，農委會29日公告高雄市李子啟動農產業天然災害現金救助，每公頃6萬2千元及低利貸款，自5月30日起至6月8日止（假日不休息），可就近向土地所在區公所受理農民申報。

農業局長張清榮提醒，在高雄市種植李子，受災損失達2成以上農友，務必在6月8日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。