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屏擬活化眷村 帶動佳冬觀光
屏東縣長周春米、縣議員王啟敏及林蔡鳳梅等人，昨天安排到佳冬鄉會勘，討論崇道眷村舊址活化，以及塭豐抽水站、海水供水站增建等議題。周春米允諾開跨局處會議，佳冬鄉長賴文一說，地方盼縣府協助規畫眷村閒置用地，帶動觀光發展。
佳冬鄉公所提出活化崇道眷村計畫，盼與縣府合作，將占地5公頃土地轉型為區域型社福綜合館，並引進旅宿業等，另鄉內超抽地下水，造成地層下陷嚴重，遇上颱風豪雨多處淹水，希望水利處協助重建溫豐抽水站，加大抽水機口徑。養殖產業方面，希望海水供水站增設備用取水管，確保災害發生時，對養殖業衝擊降到最低。
賴文一表示，崇道眷村原為日治時期空軍用地，住戶遷出後閒置多時，亟需活化，公所研擬無償提供鄉有地與縣府合作，盼能開發為社福館，並引進大型旅宿業者，優化佳冬火車站前廣場等，創造多元效益。
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