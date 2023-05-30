聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏擬活化眷村 帶動佳冬觀光

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

屏東縣長周春米、縣議員王啟敏及林蔡鳳梅等人，昨天安排到佳冬鄉會勘，討論崇道眷村舊址活化，以及塭豐抽水站、海水供水站增建等議題。周春米允諾開跨局處會議，佳冬鄉長賴文一說，地方盼縣府協助規畫眷村閒置用地，帶動觀光發展。

佳冬鄉公所提出活化崇道眷村計畫，盼與縣府合作，將占地5公頃土地轉型為區域型社福綜合館，並引進旅宿業等，另鄉內超抽地下水，造成地層下陷嚴重，遇上颱風豪雨多處淹水，希望水利處協助重建溫豐抽水站，加大抽水機口徑。養殖產業方面，希望海水供水站增設備用取水管，確保災害發生時，對養殖業衝擊降到最低。

賴文一表示，崇道眷村原為日治時期空軍用地，住戶遷出後閒置多時，亟需活化，公所研擬無償提供鄉有地與縣府合作，盼能開發為社福館，並引進大型旅宿業者，優化佳冬火車站前廣場等，創造多元效益。

眷村 周春米

延伸閱讀

瑪娃颱風逼近 屏縣府提醒農友加強防範勿搶收

颱風瑪娃進逼 屏東縣府籲農漁友提早因應勿搶收

佳冬鄉盼活化崇道眷村 周春米：意見一致再深刻規畫

周春米領軍赴日拓銷屏東芒果、鳳梨 旅外台人搶購家鄉好味道

相關新聞

高市淨零條例公聽會 環團:疊床架屋

因應氣候變遷，中央公布2050淨零排放路徑藍圖，高市府提出「高雄市淨零城市發展自治條例草案」送審，昨午開公聽會並開放青年...

屏擬活化眷村 帶動佳冬觀光

屏東縣長周春米、縣議員王啟敏及林蔡鳳梅等人，昨天安排到佳冬鄉會勘，討論崇道眷村舊址活化，以及塭豐抽水站、海水供水站增建等...

疫後首個陸籍金門返鄉團 參與浯島邑主城隍爺遷治慶典

浯島邑主城隍爺遷治343週年慶典今盛大舉行，金門浯島城隍廟管理委員會為擴大活動參與對象，並鼓勵旅外鄉親返鄉共襄盛會，特邀...

佳冬鄉盼活化崇道眷村 周春米：意見一致再深刻規畫

縣議員王啟敏和林蔡鳳梅利用議會總質詢時間，邀縣長周春米和6名處長到佳冬鄉會勘，討論崇道眷村舊址建置區域型社福館議題。鄉長...

瑪娃外圍影響大武浪高6、7公尺 大浪打上南迴公路

受颱風瑪娃外圍環流影響，東半部等地出現長浪，台東大武沿岸浪高約6至7公尺高、陣風約7級，南迴公路423公里處已有海浪打上...

瑪娃颱風進逼！澎湖明後天船班停航 今加開航班疏運

有感瑪娃颱風的外圍環流逐漸影響，澎湖布袋馬公船班公告，明後兩天布袋往返馬公航班全數停航，避免遊客受影響滯留島上，今天聯營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦