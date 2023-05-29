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浯島邑主城隍爺遷治慶典 福建金門鄉親返鄉響應

中央社／ 金門29日電

迎接金門浯島邑主城隍爺遷治343週年慶典，浯島城隍廟管委會邀請福建省金門同胞聯誼會鄉親返鄉，這是COVID-19疫情起首次專案獲准返鄉團體，鄉親也表達希望恢復小三通。

金門浯島邑主城隍爺遷治343週年慶典將盛大舉行，金門浯島城隍廟管理委員會為擴大活動參與對象，並鼓勵旅外鄉親返鄉共襄盛會，特別邀請福建省金門同胞聯誼會鄉親返鄉參與活動。一行26人今天搭乘新武夷客輪抵達金門水頭碼頭，並由金門縣議長洪允典、立委陳玉珍、副縣長李文良、金門縣陳氏宗親會理事長陳進源等人率隊迎接。

金門縣議會製作「歡迎回家」大紅布條在碼頭迎賓，並逐一為省金胞聯民眾獻上迎賓花環，場面溫馨感人。有鄉親更激動表示「踏上家鄉土地回家的感覺真好」。

金門縣議會新聞稿指出，由於此案是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發3年來首次專案獲准返鄉的團體，印證相連血脈的親情不會因現實阻隔而割捨，這趟返鄉計劃可說深具特殊價值意義。

目前金門旅居福建省的陸籍民眾約有9980人，雖有很多鄉親想在疫情解封後返鄉參與迎城隍遶境活動，卻受限疫情防控入境管制，無法順利如願，所幸在各單位通力協助下，專案獲准返鄉參與。省金胞聯民眾們除表達對金門各界的感謝外，也盼望疫情可以早日結束，讓兩岸小三通恢復正常往來。

縣議會指出，浯島邑主城隍爺是金門人崇敬的守護神祇，300年來庇祐著金門風調雨順，國家太平，人民安樂。每年在遷治週年紀念日都會舉辦盛大祭祀慶典，演化至今已成為金門島最重要的觀光和宗教活動。

金門 疫情 福建

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