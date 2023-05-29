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瑪娃颱風逼近 屏縣府提醒農友加強防範勿搶收

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中央氣象局預報，瑪娃颱風及外圍環流最快30、31日影響台灣本島東南部及恆春半島，林邊鄉沿岸沙灘海浪也變大。記者劉星君／攝影
中央氣象局預報，瑪娃颱風及外圍環流最快30、31日影響台灣本島東南部及恆春半島，林邊鄉沿岸沙灘海浪也變大。記者劉星君／攝影

中央氣象局預報，今年第2號颱風瑪娃及外圍環流最快30、31日影響台灣本島東南部及恆春半島，恐伴隨陣雨、強風及長浪，有局部大雨發生機率，屏東縣政府請農漁民提早因應，做好防災整備。

農業處長鄭永裕說，颱風路徑影響變動程度仍大，呼籲農漁民密切注意天氣動態，每年4月底起，是屏東縣愛文芒果產期，本次可能受瑪娃颱風外圍環流影響，產地可能略有颳風及下雨，今年愛文芒果果實雖果粒較小但產量穩定，甜度高，產地價格尚可，外銷穩定出貨。農業處呼籲，確實遵守防治用藥與安全採收期規定，勿搶收以免因小失大。

縣長周春米指示農業處，加強聯繫各鄉鎮市公所，倘有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報農委會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

農業處提醒，位在低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。

畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

屏東縣政府 瑪娃颱風 漁民

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