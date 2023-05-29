颱風瑪娃進逼 屏東縣府籲農漁友提早因應勿搶收

颱風瑪娃預計明後天外圍環流影響東南部及恆春半島，屏東縣政府今天呼籲，目前正值愛文芒果產季，產地可能受到颱風影響及下雨，應做好防災工作勿搶收。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，依據中央氣象局預報，颱風瑪娃在30及31日影響台灣本島東南部及恆春半島，強度減弱但前進速度緩慢，將伴隨陣雨、強風及長浪，並有局部大雨發生機率，農漁民提早因應，做好相關防災作業。

屏東縣長周春米指出，農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，若有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報農委會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

農業處長鄭永裕強調，未來颱風路徑影響程度變動程度仍大，農漁民密切注意天氣動態，尤其每年4月底起，就是愛文芒果產期開始，可能受颱風瑪娃外圍環流的影響，產地可能略有颳風及下雨，今年愛文芒果雖果粒較小但產量穩定，而且甜度高，目前產地價格尚可，外銷穩定出貨中；呼籲農友確實遵守防治用藥與安全採收期規定，勿搶收以免因小失大。

另外，位在低窪、易淹水蔬菜田，要強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失；海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，避免損失；畜牧業部分，留意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。