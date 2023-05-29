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瑪娃颱風進逼！澎湖明後天船班停航 今加開航班疏運

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，受颱風影響，明後兩天全數停航。本報資料照
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，受颱風影響，明後兩天全數停航。本報資料照

有感瑪娃颱風的外圍環流逐漸影響，澎湖布袋馬公船班公告，明後兩天布袋往返馬公航班全數停航，避免遊客受影響滯留島上，今天聯營 （太吉／凱旋／滿天星）船公司加開馬公回布袋船班，協助疏運旅客。

布袋與馬公往返航班，是澎湖重要藍色公路命脈，近期往返載客量逾6千人次，受中颱風瑪娃外圍環流影響，目前澎湖藍色公路海象不佳，基於安全考量，船公司對外公告，布袋馬公往返航班明後兩天全數停航，今起加開班次疏運旅客。

據氣象局指出，澎湖風勢今起午後增強，明後兩天恐出現達9至12級風，要到下個星期天氣才會逐漸穩定，進入炎夏型氣候。

澎湖縣政府公共車船管理處宣布，今明兩天得意遊艇因海上風浪過大，暫停開航。白沙鄉公所也宣布，吉貝航線代航交通船明後兩天全數航班停航。至於，澎湖縣機場空中航班，目前暫無停航公告。

馬公 澎湖縣 颱風

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