高市推都更權利變換建物測量預審 至少可縮短半年期程

高市為加速都市更新，地政局今宣布6月起將推出「都市更新權利變換建物第一次測量預先審查」便民措施，未來「都更權利變換案」可提前在建物屋頂板勘驗完，取得使用執照前，就向轄區地政事務所申請，期程至少縮短半年以上。

高雄市地政局表示，按一般建物產權登記程序，新完成的建案要辦理建物首次測量（俗稱「建物保存登記」），須取得使用執照後才能向地政事務所提出申請。但若地政事務所測繪的建物面積與都更權利變換計畫核定的分配面積不符時，往往需耗費數月重新釐正權利變換計畫內容，再辦建物產權登記，「都更權利變換原本就費時費力，加上往返補正，將拖延都市更新期程，嚴重影響民眾權益」。

地政局考量高雄近年都更案漸增，為加速都市更新期程，6月起將實施「都市更新權利變換建物第一次測量預先審查」制度，讓都更案在建物屋頂板勘驗完後，取得使用執照前，就能申請建物測量預審，這樣將有利於實施都更者提早釐正權利變換計畫內容，至少可節省半年作業流程。

地政局指這項便民措施實施後，往後無論是公辦還是自辦都市更新權利變換案，都可向轄區地政事務所申請建物測量預先審查，節省作業時間。