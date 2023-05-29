影／偏鄉醫療中繼站！六龜衛生所小而美 洗腎、復健都有

高雄六龜區以往交通不便，老一輩居民嘆說：「只能做工、不敢生病！」六龜衛生所為守護偏鄉居民健康，功能持續優化，5年前成為全國唯一提供洗腎服務的平地衛生所，豪雨或颱風來襲，山區的洗腎病患不必提早撤離到市區，2017年在衛生局協助下，成立全台首家設立在衛生所的獨立經營健保特約物理治療所，衛生所麻雀雖小五臟俱全，便民很有感。

六龜衛生所主任林鴻在香港出生，求學階段來台灣就讀高雄醫學院，畢業後到高雄榮總家醫科任職，與太太結婚後育有一對雙胞胎，2000年被醫院派到六龜衛生所支援，2002年正式成為六龜衛生所主任。

六龜區人口共有1萬1840人，其中65歲以上人口3012人，占總人口比率約25.43％，代表六龜區已邁入「超高齡社會」。林鴻看到居民的醫療需求，向衛生局爭取資源，逐漸完善衛生所功能，牙科、眼科，連復健服務、血液透析、營養師衛教、長照中心也有提供，病患不用長途奔波到市區的醫院看診。

林鴻剛到六龜衛生所時，已經3年沒有專任醫師了，當時高雄縣市尚未合併，六龜鄉的面積約有200多平方公里，比高雄市還大，但是當地診所都集中在六龜市區內，對偏遠或行動不便的居民，就醫真的是一件難事，當年衛生所的醫療設備缺乏，也直接影響醫師的診斷。

林鴻說，以前六龜的婦女子宮頸抹片受檢率排名在後面，他就前往還沒來作過抹片的婦女家，找她們做抹片，「一開始我很慘啊！」民眾作完工剛下班，全身髒兮兮，但他為了提高抹片受檢率，還是要去央求民眾做抹片，讓林鴻覺得自己對她們情緒勒贖，兩敗俱傷。

「沒有X光你怎麼看骨科？靠摸的嗎？」林鴻說，衛生所預算有限，沒錢，只能做好準備。等待契機，莫拉克風災造成山區嚴重災情，當年他寫信給莫拉克重建委員會說明六龜衛生所的需求，讓委員會撥款100多萬元購買X光設備，後來也有獅子會捐設備給眼科、扶輪社捐超音波，慢慢補足醫療設備。

婦人卓秀霞（73歲）是莫拉克風災受災戶，當年她家位於六龜區新發村的果園遇到山崩，「整片山蓋下來，果園都不見了！」她目前獨居在杉林區大愛村，靠紅寶石果園的收穫簡樸度日。卓秀霞去年8月站在椅子幫芭樂果實套袋，不小心摔落地面，造成腰、臀受傷，她在林鴻提醒下，前往衛生所2樓的物理治療所作復健，讓她腰、腿痠麻症狀逐步改善。

卓秀霞說，以前偏鄉的居民沒有車子，出門只能靠走路，相當不方便，很多人都「只能做工、不敢生病」，如果身體不舒服，多半是道聽塗說，四處打聽別人吃什麼草藥吃到好，再自己去找來吃；六龜衛生所在林鴻醫師等人的努力下，設備越來越完善，讓居民身體不舒服，可以就近求診，「真的很感謝林醫師的付出！」

林鴻說，偏鄉醫療問題，不是蓋拚命醫院就能解決，「就像蓋那麼多大學，養得起嗎？」有了設備，還要找到好醫生並充分運用，例如六龜衛生所的骨科每兩個星期有一次門診，幸好前來支援的骨科醫師願意犧牲奉獻，讓林鴻不管何時，只要接獲骨折病患，都能透過LINE向骨科醫師諮詢該怎麼處置。