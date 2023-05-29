議員建議畫設左側停車格 嘉市交通處：請示交通部
嘉義市世賢路、自由路等路段因停車空間不足，民眾將車輛停放在慢車道左側遭開罰單，尤其自由路連一個停車格都沒有，今年1到4月就有違停罰單261件，有議員質疑在沒有規畫妥善停車空間給市民使用時，卻一直開單，相當不合理，建議市府在市區部分道路畫設左側停車格。交通處表示，將請示交通部，如果可以，朝這方向規畫。
市議員戴寧指出，自由路全長1.45公里是90米寬的道路，現場因一個停車位也沒有，左邊被民眾車輛停滿，另外在世賢路全長10.7公里，汽車停車格13格、機車21格，友忠路長3.3公里，汽車25格停車格、機車99格停車格，維新路汽車停車格8格、機車20格，也是沒停車格的路段慢車道左側一樣被停放車輛。據市警局統計，今年1月至4月，世賢路違停開單172件、自由路261件。
她認為，這很明顯是停車空間不足所造成，在沒有規畫妥善停車空間給市民使用時，卻一直開單，這是相當不合理的現象。
交通處表示，世賢路、友忠路、自由路等路段右邊是可以停車，會被開單是因為有些民眾將車停放在快慢車道上的左邊而被開單。
戴寧表示，參考其他縣市像屏東縣中正路在分隔島間設停車格，東港鎮左側設停車位，高雄市也有左側停車規畫，台中市公益路155巷、五權路22巷等也是規畫左側停車格。為什麼其他縣市都可以？嘉義市可不可以規畫左側停車，增加停車空間減低停車不足問題。
交通處表示，依據道交條例56條1項6款規定，「不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車。」要開罰。議員所提及的嘉義市世賢、自由等路段屬於慢車道，依法規左側不能停車；正蒐集他縣市相關資料，並在道交條例上的疑慮一併匯整後再請示交通部，是否在某些特殊的情況下，可以因地制宜，如果法規上能夠解套將會朝這方向規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言