議員建議畫設左側停車格 嘉市交通處：請示交通部

嘉義市世賢路、自由路等路段因停車空間不足，民眾將車輛停放在慢車道左側遭開罰單，尤其自由路連一個停車格都沒有，今年1到4月就有違停罰單261件，有議員質疑在沒有規畫妥善停車空間給市民使用時，卻一直開單，相當不合理，建議市府在市區部分道路畫設左側停車格。交通處表示，將請示交通部，如果可以，朝這方向規畫。

市議員戴寧指出，自由路全長1.45公里是90米寬的道路，現場因一個停車位也沒有，左邊被民眾車輛停滿，另外在世賢路全長10.7公里，汽車停車格13格、機車21格，友忠路長3.3公里，汽車25格停車格、機車99格停車格，維新路汽車停車格8格、機車20格，也是沒停車格的路段慢車道左側一樣被停放車輛。據市警局統計，今年1月至4月，世賢路違停開單172件、自由路261件。

她認為，這很明顯是停車空間不足所造成，在沒有規畫妥善停車空間給市民使用時，卻一直開單，這是相當不合理的現象。

交通處表示，世賢路、友忠路、自由路等路段右邊是可以停車，會被開單是因為有些民眾將車停放在快慢車道上的左邊而被開單。

戴寧表示，參考其他縣市像屏東縣中正路在分隔島間設停車格，東港鎮左側設停車位，高雄市也有左側停車規畫，台中市公益路155巷、五權路22巷等也是規畫左側停車格。為什麼其他縣市都可以？嘉義市可不可以規畫左側停車，增加停車空間減低停車不足問題。