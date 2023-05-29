六龜孩子想學琴 衛生所主任林鴻幫圓夢

55歲林鴻是守護六龜居民健康的靈魂人物，視六龜為第二故鄉，對下一代也有關懷。林鴻是香港僑生，兒時對音樂有興趣，卻買不起鋼琴，只好學二胡；來到六龜後，發現偏鄉很多孩子想學鋼琴，不僅家中沒鋼琴，也找不到鋼琴老師，他購入二手鋼琴，在自家透天厝開辦暑假鋼琴班，為孩子圓音樂夢。

林鴻是香港僑生，高雄醫學院畢業後到高雄榮總家醫科任職，2002年正式成為六龜衛生所主任至今，陪著當地居民歷經莫拉克風災與六龜衛生所改建，幾乎把六龜當成第二故鄉。

六龜離高雄市區約60公里，林鴻到六龜初期採通勤方式，5年累計20多萬公里，家人支持他為偏鄉奉獻，不免擔心交通安全，一家人索性在衛生所附近買透天厝，定居六龜。

林鴻說，他小時候對音樂有興趣，但買不起鋼琴，只好學二胡；來到六龜之後，發現偏鄉很多小朋友也想學鋼琴，但不僅家中沒有鋼琴，也找不到鋼琴老師，就想要募捐二手鋼琴、開辦暑假鋼琴班，讓偏鄉的小朋友圓夢。

林鴻回顧說，11年前他瀏覽公文時，發現高雄有國小要報廢2架鋼琴，他致電詢問是否能把鋼琴放在六龜社區活動中心讓民眾彈，後來卻發現被送給另一間國小，他笑說「當時心情很鬱悶，為什麼這種舊東西還跟我搶？」決定自掏腰包買一架二手鋼琴。