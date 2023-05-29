快訊

直播／黃仁勳COMPUTEX演講「主題保密不透露」 王文淵成座上賓

自學也能走出一片天 人才離校帶給體制內教育什麼啟示？

快檢查！你的Android TV電視盒恐被裝惡意程式 Google曝4動作解危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有譜了！高雄獲國土計畫300萬 規畫永安區做石斑魚故鄉

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市永安區保寧社區正進行鄉村整體規劃。圖／高市府都發局提供
高雄市永安區保寧社區正進行鄉村整體規劃。圖／高市府都發局提供

高雄永安為石斑魚、虱目魚的重要產地，高市府去年爭取到內政部全國國土計畫經費300萬元，劃設永安、永華、新港三處，為重要養殖漁業發展區位，而永安液化天然氣接收站，發展冷能應用項目及地區冷鍊物流發展，幫助冷凍水產食品加工調節產銷。

高市府都發局長吳文彥表示，高雄市國土計畫指認美濃六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源等8處行政區，為高雄應優先辦理之鄉村地區整體規劃區，並逐年爭取中央經費辦理。

吳文彥進一步說明，目前美濃區由內政部營建署辦理中、六龜區自去年初辦理規劃作業，去年底再爭取到內政部300萬元經費補助，即刻正辦理永安鄉村地區整體規劃作業。

除就人口、居住、產業、交通、公共設施及土地利用等基本資料分析外，高市府後續將進行地方訪談、舉辦工作坊與座談會，藉由民眾參與，與地方進行空間發展規劃意見交流。

據悉，內政部經地方政府對鄉村地區整體規劃，提出國土功能分區分類調整建議，並訂定因地制宜的土地使用管制內容，後續作為國土計畫的辦理重點。

另外，後續有關公共建設涉及各單位權責事項，都發局表示，將納入永安鄉村地區整體規劃應辦事項，協調請各單位協助爭取經費積極處理。

期望透過計畫之推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到充實生活機能、維護文化特色、營造良好生產環境、建立生態網絡及土地使用有序等永續發展目標。

高雄市永安區永安社區為重點發展漁業的區域。圖／高市府都發局提供
高雄市永安區永安社區為重點發展漁業的區域。圖／高市府都發局提供

六龜 美濃 高雄市

延伸閱讀

海上義大利移動城堡 歌詩達莎倫娜號首航高雄

創新高！高雄港郵輪旅遊旺 義籍Costa Serena號台灣亮相

太巧！侯友宜訪石斑魚故鄉後 高市府今提整體規劃

高雄社宅自建率低等待期又長 藍綠議員促改善

相關新聞

有譜了！高雄獲國土計畫300萬 規畫永安區做石斑魚故鄉

高雄永安為石斑魚、虱目魚的重要產地，高市府去年爭取到內政部全國國土計畫經費300萬元，劃設永安、永華、新港三處，為重要養...

影／偏鄉醫療中繼站！六龜衛生所小而美 洗腎、復健都有

高雄六龜區以往交通不便，老一輩居民嘆說：「只能做工、不敢生病！」六龜衛生所為守護偏鄉居民健康，功能持續優化，5年前成為全...

議員建議畫設左側停車格 嘉市交通處：請示交通部

嘉義市世賢路、自由路等路段因停車空間不足，民眾將車輛停放在慢車道左側遭開罰單，尤其自由路連一個停車格都沒有，今年1到4月...

六龜孩子想學琴 衛生所主任林鴻幫圓夢

55歲林鴻是守護六龜居民健康的靈魂人物，視六龜為第二故鄉，對下一代也有關懷。林鴻是香港僑生，兒時對音樂有興趣，卻買不起鋼...

六龜衛所小而美 洗腎、復健都有

高雄六龜區幅員比原高雄市區更大，居民搭車到市區就醫來回動輒半天，為守護偏鄉居民健康，六龜衛生所功能日益強大，5年前成為全...

蔣蔣果園綠光罩頂 有效抗荔枝蟲害

5月荔枝盛產，近年果園常面臨荔枝細蛾侵襲，損失慘重，在高雄大樹區經營逾30年的「蔣蔣果園」，農二代引入綠光燈照防治法對抗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦