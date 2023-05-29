有譜了！高雄獲國土計畫300萬 規畫永安區做石斑魚故鄉

高雄永安為石斑魚、虱目魚的重要產地，高市府去年爭取到內政部全國國土計畫經費300萬元，劃設永安、永華、新港三處，為重要養殖漁業發展區位，而永安液化天然氣接收站，發展冷能應用項目及地區冷鍊物流發展，幫助冷凍水產食品加工調節產銷。

高市府都發局長吳文彥表示，高雄市國土計畫指認美濃、六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源等8處行政區，為高雄應優先辦理之鄉村地區整體規劃區，並逐年爭取中央經費辦理。

吳文彥進一步說明，目前美濃區由內政部營建署辦理中、六龜區自去年初辦理規劃作業，去年底再爭取到內政部300萬元經費補助，即刻正辦理永安鄉村地區整體規劃作業。

除就人口、居住、產業、交通、公共設施及土地利用等基本資料分析外，高市府後續將進行地方訪談、舉辦工作坊與座談會，藉由民眾參與，與地方進行空間發展規劃意見交流。

據悉，內政部經地方政府對鄉村地區整體規劃，提出國土功能分區分類調整建議，並訂定因地制宜的土地使用管制內容，後續作為國土計畫的辦理重點。

另外，後續有關公共建設涉及各單位權責事項，都發局表示，將納入永安鄉村地區整體規劃應辦事項，協調請各單位協助爭取經費積極處理。